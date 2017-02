Australische wetenschappers beweren dat het niet gezond is om meer dan 39 uur per week te werken. Wanneer iemand meer dan 39 uur per week werkt, dan kan dit een negatieve uitwerking op de gezondheid hebben.

“Dit tast de mentale en fysieke gezondheid van een persoon aan”, vertelt Dr Huong Dinh van de Australische Nationale Universiteit. In Nederland en België is het heel normaal om 40 uur per week te werken. “Door lang te werken blijft er minder tijd over om gezond te eten en om goed voor jezelf te zorgen.” Dr Dinh en zijn collega’s publiceerden een paper in het wetenschappelijke vakblad Social Science & Medicine.

Overigens verschilt de limiet per persoon, zo blijkt uit een onderzoek onder bijna 8.000 Australiërs. Aangezien vrouwen vaker (onbetaald) thuiswerken en tevens meer tijd spenderen aan zorg voor naasten, kan het maximum verlaagd worden naar 34 uur. Het maximum aantal uur per week kan voor sommige mannen naar 47 uur, rekening houdend met de verantwoordelijkheden.

Arbeidstijdenwet

Gemiddeld zou 39 uur het maximum moeten zijn. Dit betekent dat veel fulltimers te lang werken. Nog erger is de verouderde Arbeidstijdenwet, waarin staat dat iemand over een periode van vier weken maximaal 55 uur en over een periode van zestien weken maximaal 48 uur mag werken.

Meer van vrouwen verwacht

“Er wordt meer van vrouwen verwacht in deze samenleving”, vervolgt Dr Dinh. Dinh heeft het over de Australische samenleving, maar omdat dit een westers land is, zijn ze mogelijk gelijk voor Nederland en België. “Het is onmogelijk voor vrouwen om lange dagen te maken zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de gezondheid.”

Wie lang werkt, doet goed werk; onzin!

Het wijdverbreide geloof is dat mensen goed werk verrichten als ze veel uur werken. “Dit is niet waar”, concludeert professor Lyndall Strazdins van de ANU. “We moeten onze kijk op werk veranderen. Mannen die tijd willen nemen om te zorgen (bijv. voor een ziek familielid of voor een baby, red.), moeten dit kunnen doen zonder dat collega’s of de omgeving veroordelend reageren.”

Beroerte

Er is al veel onderzoek gedaan naar werkweken. Zo blijkt dat een lange werkweek de kans op een beroerte vergroot. Daarnaast zou minder werken niet gelukkig maken.