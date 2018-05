“Het kan op een dag echt een verschil maken voor mensen die te maken hebben met haarverlies.”

Dat zijn de woorden van onderzoeker Nathan Hawkshaw. Zijn onderzoeksteam toont aan dat een medicijn dat eigenlijk ontwikkeld is om osteoporose mee te behandelen haarzakjes kan stimuleren. De bevindingen zijn terug te vinden in het blad PLoS ONE.

Bestaande behandelingen

Op dit moment zijn er twee medicijnen die ingezet kunnen worden om alopecia androgenetica – de meest voorkomende vorm van haarverlies bij zowel mannen als vrouwen – te bestrijden. Maar beide behandelingen hebben bijwerkingen. En vaak is de haargroei teleurstellend. Het enige andere alternatief is een haartransplantatie. Maar dat is weer vrij ingrijpend. Reden genoeg voor Hawkshaw en collega’s om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om kaalheid te behandelen. Ze richtten zich daarbij allereerst op een medicijn dat het immuunsysteem onderdrukt (Cyclosporine A, kortweg CsA). Dit medicijn heeft verschillende bijwerkingen, waaronder een toename in (cosmetisch gezien ongewenste) haargroei. De onderzoekers besloten uit te zoeken hoe dit medicijn de haargroei promoot. De studie wees uit dat CsA de expressie van het SFPR1-eiwit – een eiwit dat de ontwikkeling en groei van verschillende weefsels, waaronder haarzakjes afremt – beperkt. CsA neemt dus eigenlijk de rem die er van nature op haargroei zit, weg.

Osteoporose

De interesse van de onderzoekers was gewekt. Maar het is vanzelfsprekend niet wenselijk om CsA in te zetten tegen kaalheid, want dan wordt gelijktijdig het zo belangrijke immuunsysteem onderdrukt. Maar na enig zoekwerk ontdekte Hawkshaw dat een medicijn dat gebruikt wordt om osteoporose te behandelen óók SFRP1 aanpakt. En soms zelfs nog effectiever dan CsA, zo blijkt uit experimenten.

De onderzoekers testten het medicijn tegen osteoporose op haarzakjes die gedoneerd waren door mensen die een haartransplantatie ambieerden. Daarop nam de haargroei enorm toe. Het extern toedienen van dit medicijn – of stofjes met een vergelijkbare werking – kunnen de haargroei dan ook wel eens net zo goed of zelfs nog beter dan CsA promoten, maar dan zonder de nadelige bijwerkingen van CsA. “Het moge duidelijk zijn dat een klinisch onderzoek nodig is om ons te vertellen of dit medicijn – of vergelijkbare stoffen – bij patiënten met haarverlies zowel effectief als veilig is,” aldus Hawkshaw.