Het zou het eerste vaccin zijn dat zich niet op een ziekteverwekker van buitenaf richt.

In plaats daarvan richt het vaccin de pijlen op bacteriën die reeds in de huid aanwezig zijn. Dat is te lezen in het blad Journal of Investigative Dermatology.

De bacterie

Het gaat om de bacterie Propionibacterium acnes. Deze bacterie leeft diep in haarzakjes en poriën en gebruikt onder meer talg als een bron van voedingsstoffen en energie. In het geval van acné wordt er heel veel talg geproduceerd. Dat talg zorgt ervoor dat haarzakjes verstopt komen te zitten en P. acnes rap kan groeien. Die snelle groei kan ontstekingen in de huid veroorzaken, waarbij de voor acné kenmerkende rode knobbeltjes ontstaan.

CAMP-factor

In het nieuw onderzoek tonen wetenschappers allereerst aan dat de ontstekingen veroorzaakt worden door een stofje dat P. acnes produceert. Dat stofje wordt Christie-Atkins-Munch-Peterson-factor genoemd (kortweg CAMP-factor). Nadat de onderzoekers dat hadden vastgesteld, gingen ze na of ze dit stofje konden neutraliseren met behulp van antilichamen. Experimenten – met muizen- en mensenhuid – bleken veelbelovend te zijn. Wanneer antilichamen de CAMP-factor aanvielen, namen de ontstekingen af.

Impact

“Zodra onze resultaten gevalideerd zijn tijdens een grootschalig klinisch onderzoek, kunnen deze een enorme impact hebben op de honderden miljoenen mensen die leiden aan acné,” aldus onderzoeker Chun-Ming Huang. “De huidige behandelingen zijn vaak niet effectief of verdraagbaar,” voegt hij nog toe.

Vervolgonderzoek is hard nodig. Daarbij moet de effectiviteit van het vaccin getest worden. Net als de veiligheid. Zo is het van groot belang dat een eventueel vaccin het microbioom – de verzameling bacteriën – in en op de huid niet zodanig verstoort dat er ongewenste bijwerkingen ontstaan. Daarnaast moet ook worden uitgezocht of het mogelijk is om een vaccin te ontwikkelen dat met meerdere subtypes van P. acnes om kan gaan. Er zijn dus nog veel vraagtekens, maar het lijkt zeker de moeite waard te zijn om immunotherapie in de strijd tegen acné, een kans te geven.