In ijzerrijke gesteenten nabij oude meren.

Die conclusie trekken onderzoekers van de universiteit van Edinburgh in het blad Journal of Geophysical Research. Ze baseren zich op een vrij uitgebreid onderzoek, waarbij eerst gekeken werd waar we hier op aarde zeer oude fossiele resten kunnen terugvinden. Vervolgens werden in het lab de omstandigheden op verschillende plaatsen op Mars nagebootst om vast te stellen waar we het beste kunnen gaan zoeken naar gefossiliseerde Martianen.

Gesteente

Het onderzoek wijst uit dat sedimentaire gesteenten die bestaan uit modder of klei de grootste kans hebben om fossielen te herbergen. Deze gesteenten moeten zijn ontstaan op de bodem van meren. Ze zijn rijk aan ijzer en een mineraal dat siliciumdioxide wordt genoemd en bijdraagt aan het behoud van fossiele resten. Deze gesteenten ontstonden tussen de drie en vier miljard jaar geleden. In die tijd was er op Mars waarschijnlijk zeer veel water te vinden waarin eventuele levensvormen konden gedijen.

Goed bewaard

Wanneer we in deze gesteenten op zoek gaan naar fossiele resten, hebben we één groot voordeel, zo stellen de onderzoekers. De gesteenten zijn namelijk veel beter bewaard gebleven van gesteenten van een vergelijkbare leeftijd op aarde. Dat komt doordat op Mars geen sprake is van platentektoniek die er door de tijd heen voor zorgt dat gesteenten – en eventuele fossiele resten die daarin zitten opgesloten – vernietigd worden.

Missies naar Mars

Het onderzoek kan letterlijk richting geven aan toekomstige missies naar Mars. Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende Marsrover die NASA – rond 2020 – naar de rode planeet wil sturen. Deze zal actief op zoek gaan naar sporen van leven op Mars. Daarbij is het de bedoeling dat de rover gesteenten verzamelt die in een later stadium terug kunnen worden gebracht naar de aarde. En ook de Europese ruimtevaartorganisatie werkt aan een soortgelijke missie. Dit onderzoek kan de ruimtevaartorganisaties helpen bij het kiezen van een geschikte landingsplek. “Er zijn veel interessante plekken op Mars waar we op zoek zouden willen gaan naar fossielen,” stelt onderzoeker Sean McMahon. “Maar aangezien we niet naar al die plekken een rover kunnen sturen, hebben we geprobeerd om de meest veelbelovende afzettingen op basis van de beste informatie die we tot onze beschikking hebben, op een rijtje te zetten.”

Vervolgonderzoek kan dat rijtje met veelbelovende plekken mogelijk nog wat overhoop gooien. Zo wijzen de onderzoekers er in hun paper op dat er nog moet worden uitgezocht hoe eventuele Martiaanse levensvormen onder de omstandigheden waarmee de rode planeet 4 miljard jaar geleden te maken had, fossiliseerden.