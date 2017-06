Heeft Proxima Centauri nog meer planeten? Dat zijn wetenschappers as we speak uit aan het zoeken.

Vandaag lanceren onderzoekers de Red Dots-campagne. Het is de opvolger van de Pale Red Dots-campagne die vorig jaar uitmondde in de ontdekking van Proxima b: een aardachtige planeet die rond de dichtstbijzijnde ster cirkelt.

Broertje van Proxima b

Tijdens de Red Dots-campagne zal onder meer uitgezocht worden of Proxima b nog een broertje heeft. Verschillende onderzoekers zijn er namelijk van overtuigd dat de ster meer dan één aardachtige planeet herbergt. Daarnaast zal tijdens de Red Dots-campagne gekeken worden naar de Ster van Barnard (deze staat op zo’n 6 lichtjaar afstand) en Ross 154 (op zo’n 9,7 lichtjaar afstand).

De zoektocht

Hoe gaat die zoektocht precies in zijn werk? De onderzoekers maken onder meer gebruik van HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher). Dit instrument zal negentig nachten lang rond de drie genoemde sterren speuren naar planeten. HARPS doet dat door te zoeken naar minuscule schommelingen die de sterren in reactie op de aantrekkingskracht van een planeet (of meerdere planeten) kan vertonen.

Volg het op de voet

Wat de Red Dots-campagne zo bijzonder maakt, is dat het publiek de verrichtingen van de onderzoekers op de voet kan volgen. De waarnemingsgegevens van Proxima Centauri worden bijvoorbeeld live getoond, geanalyseerd en besproken. Wekelijks zijn op de site reddots.space updates over de campagne te vinden. En er wordt gediscussieerd via een Facebook-pagina en Twitter-account.

Of de Red Dots-campagne net zo succesvol zal zijn als de Pale Red Dots-campagne en resulteert in de ontdekking van nieuwe planeten? De tijd zal het leren. Mocht de campagne uitmonden in de ontdekking van Proxima c of een planeet rond de Ster van Barnard dan moeten we nog wel even geduld hebben als we willen weten hoe die planeten precies in elkaar steken. Pas de volgende generatie telescopen – waaronder de Extreme Large Telescope die in 2024 wordt gelanceerd – kan de exoplaneten direct in beeld brengen en onthullen hoe hun atmosfeer eruitziet. Dat laatste is weer heel belangrijk als we willen achterhalen of deze planeten leven kunnen herbergen.