De hoogste temperatuur die ooit in de Antarctische regio is gemeten, is 19,8 graden Celsius. Het record werd gevestigd in 1982.

Dat heeft de World Meteorological Organization bekend gemaakt. De organisatie heeft de hoogste temperaturen die ooit in het gebied zijn gemeten, geverifieerd en officieel op de lijst met weersextremen gezet. “De temperaturen zijn de absolute grens als het gaat om wat we op Antarctica hebben gemeten,” stelt Randy Cerveny, professor aan de Arizona State University en rapporteur van klimaat- en weersextremen in dienst van de WMO.

Antarctisch gebied

De hoogste temperatuur die ooit in het Antarctisch gebied – dat wil zeggen: al het land en ijs ten zuiden van 60 graden zuiderbreedte – is gemeten, is 19,8 graden Celsius. De temperatuur werd op 30 januari 1982 genoteerd op Signy Island.

Föhn De WMO heeft er bewust voor gekozen om drie recordbrekend hoge temperaturen te verifiëren en in de officiële lijst met weersextremen op te nemen. Dit omdat het Antarctisch gebied zo groot en afwisselend is. Twee van de extreem hoge temperatuurnoteringen zijn het resultaat van föhnwinden: heel warme winden die een gebied heel snel kunnen opwarmen. Deze winden ontstaan ook elders ter wereld, bijvoorbeeld in de Alpen.

Antarctisch continent

De hoogste temperatuur die ooit op het Antarctisch continent is gemeten, is 17,5 graden Celsius. Dat record werd iets recenter gevestigd: op 24 maart 2015 nabij het noordelijke puntje van het Antarctisch Schiereiland.

Antarctisch Plateau

De hoogste temperatuur die ooit op het Antarctisch Plateau is gemeten was -7 graden Celsius. Dat record werd in december 1980 gevestigd.

Belangrijk

Volgens Cerveny is het heel belangrijk dat de recordbrekend hoge temperaturen op Antarctica officieel worden vastgelegd. Hij wijst erop dat de poolgebieden op aarde zeer gevoelig zijn gebleken voor klimaatveranderingen. “Soms zijn de eerste effecten van veranderingen in het wereldwijde klimaat te zien op de noord- en zuidpool. Meer kennis over de weersextremen op deze locaties is daarom van belang voor de hele wereld.” Het is volgens Cerveny nuttig om de recordbrekend hoge temperaturen op Antarctica te vergelijken met die op andere plekken. “Door na te gaan hoe die andere plekken ten opzichte van Antarctica zijn veranderd, krijgen we een beter beeld van klimaatinteracties en hoe veranderingen in één deel van de wereld van invloed kunnen zijn op andere plekken.”

Naast recordbrekend hoge temperaturen zijn op de lijst met weersextremen die de WMO momenteel aan het samenstellen is, ook andere records te vinden. Bijvoorbeeld de langste bliksemflits en de hoogste golf ooit gemeten.