Als je een foto mag kiezen die voor duizenden jaren bewaard blijft, wat zou dat dan zijn? Een foto van je familie, een mooie landschapsfoto of toch een foto met een boodschap voor de toekomst? Het is tijd om hier serieus over na te denken. Want onderzoekers roepen mensen op om hun mooiste foto’s in te sturen die voor millennia bewaard zullen blijven.

Foto insturen Wil je ook een foto insturen? Dat kan! De afbeeldingen kunnen worden geüpload op de projectwebsite. Ook kun je de afbeeldingen op social media delen met de hashtag #MemoriesInDNA met een korte uitleg waarom deze foto of video voor jou belangrijk is.

DNA

Onderzoekers van de Universiteit van Washington proberen 10.000 originele afbeeldingen van over de hele wereld te verzamelen. Deze worden vervolgens voor een onbepaalde tijd te bewaard in synthetisch DNA en ter beschikking gesteld aan onderzoekers over de hele wereld. Al eerder heeft het team belangrijke documenten in DNA gecodeerd, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de top 100 boeken van het Project Gutenberg. “Het is nu jouw beurt om ons te laten zien wat eeuwig in het DNA bewaard moet blijven,” zegt onderzoeker Luis Ceze. “We willen dat mensen naar buiten gaan en een foto maken van iets waarvan ze willen dat de wereld het onthoudt – het is een leuke gelegenheid om een bericht te sturen naar toekomstige generaties.”

Opslag

DNA is veelbelovend als een toekomstig opslagmedium. Het is namelijk een stuk efficiënter dan de huidige datacenters, die een hectare grond nodig hebben en bijna 2 procent van het totale elektriciteitsgebruik in de VS uitmaken. Daarnaast gaat het veel langer mee en kunnen DNA-moleculen informatie miljoenen malen compacter opslaan. Maar hoe werkt het precies? Het proces houdt eigenlijk in dat reeksen van enen en nullen in digitale gegevens om worden gezet in de vier basisstenen van DNA-sequenties – adenine, guanine, cytosine en thymine. Belangrijk is wel dat het hier gaat om synthetisch DNA, DNA-moleculen die gemaakt zijn in een lab. De onderzoekers zijn razend enthousiast. “Het is opwindend om computerwetenschap en moleculaire biologie samen te brengen,” zegt onderzoeker Karin Strauss.

Rode auto

Maar er zijn nog een aantal uitdagingen voor de boeg. Zo zijn de onderzoekers nu aan het bekijken of het ook mogelijk is om de foto’s direct uit DNA te halen, zonder de beelden eerst weer terug om te zetten in hun digitale vorm. Stel, je hebt een miljard afbeeldingen in DNA opgeslagen en vervolgens wil je alleen de foto’s zien met een rode auto erop. Het zou dan natuurlijk heel handig zijn als je alleen die afbeeldingen uit het DNA kunt halen en de rest zou kunnen laten zitten.

Magnetisch

Om dit voor elkaar te krijgen, willen de onderzoekers de crowdsourced-afbeeldingen gaan coderen. Vervolgens worden er bepaalde strips ontwikkeld, die soortgelijke afbeeldingen aan elkaar bindt – bijvoorbeeld alle foto’s met een een rode auto. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nucleotiden die aan elkaar plakken, zo bindt A aan T en C aan G. Door vervolgens magnetische nanodeeltjes aan een strip te koppelen, kunnen onderzoekers met een magneet alle vergelijkbare afbeeldingen uit het DNA trekken. Het team wil gebruik maken van machine learning om visuele kenmerken – zoals kleuren, rondingen, lijnen en objecten – in een foto te coderen.

Al met al is het een veelbelovend project met misschien wel grote gevolgen voor de toekomst. “Het heeft de potentie om een algemeen verkrijgbare commerciële oplossing te worden om het groeiend aantal gegevens op lange termijn te kunnen bewaren. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van archiefgegevens en back-ups van financiële en medische dossiers,” zegt onderzoeker Emily M. Leproust. “Het is een fantastisch project, waarbij we het technologische, wetenschappelijke en culturele belang van DNA wereldwijd laten zien.”