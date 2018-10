Exclusief verzendkosten.

De namaak-Marsgrond – ook wel simulant genoemd – is ontwikkeld door onderzoekers van de University of Central Florida. De Marsgrond is het resultaat van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Zo werd onder meer data verzameld door Marsrover Curiosity gebruikt om een simulant te maken die zo nauwkeurig mogelijk op de echte Marsgrond lijkt.

Groente

De Marssimulant kan voor tal van doeleinden gebruikt worden. Zo kunnen onderzoekers de grond bijvoorbeeld gebruiken om groenten en fruit op te kweken. Zo weten we precies wat ons op het gebied van land- en akkerbouw te wachten staat, wanneer de eerste kolonisten voet op de rode planeet zetten. “Je wilt wanneer je daar aankomt niet ontdekken dat je aanpak niet werkt,” stelt onderzoeker Dan Britt. “Want wat moet je dan doen?” Een enkele reis naar Mars duurt in het gunstigste geval zo’n 250 dagen, dus even een maaltijd laten thuisbezorgen, zit er niet in.

WIST JE DAT…

…er ook in Nederland geëxperimenteerd wordt met een Marssimulant? Wieger Wamelink verbouwt in een kas in Wageningen de meest uiteenlopende planten en gewassen op Marsgrond. Hij maakt daarbij gebruik van een door NASA ontwikkelde Marssimulant. Meer weten? Wij interviewden hem onlangs en ontdekten zo welke planten wel en niet op Marsgrond groeien, dat een Marssimulant beperkingen heeft en dat er mogelijk sprake is van een lastig te overkomen probleem dat plantengroei op Mars onmogelijk maakt. Lees het gehele gesprek hier

Gestandaardiseerd

Natuurlijk zijn de Amerikaanse onderzoekers niet de eersten die met een Marssimulant op de proppen komen. Wereldwijd zijn onderzoekers al druk aan het experimenteren met nagebootste Marsgrond. Er is echter één probleem: de Marssimulanten die zij gebruiken, zijn niet gestandaardiseerd. De Marssimulant van Britt en collega’s is dat wel. Het betekent dat elke kilo Marssimulant precies dezelfde samenstelling heeft. En dat is belangrijk. Want het stelt onderzoekers wereldwijd in staat om met exact dezelfde Marssimulant te gaan experimenteren en hun bevindingen met elkaar te vergelijken.

De onderzoekers hebben de wijze waarop ze hun Marssimulant maken, ook vrijgegeven. Het stelt collega’s in feite in staat om deze na te maken. Maar het is waarschijnlijk veel goedkoper om een kilootje uit Florida te laten komen: dat kost slechts 20 dollar (ongeveer 17 euro), exclusief verzendkosten. De eerste dertig bestellingen zijn al binnen, waaronder een monster-order van Kennedy Space Center.