En dan is het – als we zo doorgaan – over en uit.

Dat blijkt uit genetisch onderzoek en computersimulaties, uitgevoerd door onderzoekers van de universiteit van Texas. “Het betekent nog steeds dat deze koralen zullen uitsterven als we niets doen,” benadrukt onderzoeker Mikhail Matz. “Maar het betekent ook dat we de kans hebben om ze te redden. Het geeft ons de tijd om iets te doen aan de belangrijkste oorzaak van het probleem: de wereldwijde opwarming.”

Andere studies

Dat het Great Barrier Reef in de problemen zit, is niets nieuws. Eerder deze week verscheen nog een onderzoek dat voorspelde dat het rif na ernstige verbleking in 2016 en 2017 nooit meer helemaal de oude zal worden. De wetenschappers pleitten voor een beperking van de uitstoot van broeikasgassen en dus het opwarmen van de aarde. Dat lijkt namelijk de enige manier om verdere verbleking en het compleet verdwijnen van het rif af te wenden.

Genetische variatie

Dit nieuwe onderzoek onderschrijft dat. Voor de studie bestudeerden wetenschappers de genetische variatie onder verschillende populaties koraal. Een voorbeeld daarvan is het hertshoornkoraal Acropora millepora. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat sommige koralen binnen deze soort over genen beschikken die ze beter bestand maken tegen warmte. Wanneer het water opwarmt, zullen deze koralen zich weten te redden en zich kunnen voortplanten, terwijl de koralen zonder die genetische variant sterven. Door de tijd heen zullen de hittebestendige koralen in de meerderheid raken. “Deze genetische variatie is brandstof voor natuurlijke selectie,” stelt Matz. “Als er genoeg van die genetische variatie is, kan de evolutie opmerkelijk snel gaan, omdat er alleen maar met de bestaande varianten geschoven hoeft te worden. Er hoeft niet gewacht te worden op een nieuwe mutatie, die is er al. Problemen ontstaan echter als de genetische variatie is uitgeput, dan is het klaar en de toekomst onzeker.”

Urgente actie

Het onderzoek van Matz wijst uit dat het Great Barrier Reef op dit moment over voldoende genetische variatie beschikt om zich nog zeker een eeuw aan stijgende watertemperaturen aan te passen. Het is een opluchting, omdat eerdere studies suggereerden dat het rif al over 50 jaar niet meer tot aanpassing in staat zou zijn. Tegelijkertijd moeten we ons niet vergissen: we moeten wel nú ingrijpen om te voorkomen dat het Great Barrier Reef over een eeuw door zijn opties heen is.

Naast het beperken van de opwarming zouden we het koraal wellicht ook op een andere manier kunnen helpen, zo stellen de onderzoekers. Bijvoorbeeld door koloniën die over adaptieve genetische varianten beschikken te verplaatsen naar plekken waar die genetische varianten niet voorkomen en ze aldaar met die lokale populatie te vermengen. “Zo ontstaat er meer brandstof voor natuurlijke selectie op elke locatie en valt er dus ook meer te kiezen.” Matz ziet meer heil in zo’n aanpak dan in het creëren van super-koralen in het lab die genetisch zo zijn aangepast dat ze een hoop kunnen hebben. Dat lijkt misschien doeltreffend, maar volgens hem weten we eigenlijk nog te weinig over hoe de genen van koralen werken.