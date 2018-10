Maak kennis met Sans Forgetica.

Het is een gloednieuw lettertype, ontwikkeld door onderzoekers aan het Royal Melbourne Institute of Technology (kortweg RMIT). Het is volgens de onderzoekers ’s werelds eerste lettertype dat speciaal ontworpen is om ervoor te zorgen dat mensen de informatie die ze in dit lettertype tot zich nemen beter onthouden.

Kruisbestuiving

Het lettertype is bedacht door een interdisciplinair team. Zo werkten niet alleen psychologen, maar ook ontwerpers aan het lettertype mee. “Deze kruisbestuiving heeft geleid tot een nieuw lettertype dat fundamenteel anders is dan alle andere lettertypes,” aldus onderzoeker Stephen Banham.

Beetje lastig

Het lettertype is gebaseerd op een psychologisch principe dat ‘desirable difficulty’ wordt genoemd. Het komt erop neer dat je als het ware een extra obstakel in het leerproces stopt, waardoor het brein meer moeite moet doen om de informatie tot zich te nemen en deze informatie vervolgens ook beter onthoudt.

De meeste lettertypes zijn heel gewoontjes en lijken ook behoorlijk op elkaar. Dergelijke lettertypes dagen ons brein niet uit en we vergeten de informatie dan ook weer snel. Lettertypes die echter weer té veel afwijken, kunnen door het brein niet verwerkt worden. Het resultaat: de informatie wordt ook niet opgeslagen. “Sans Forgetica zit er precies tussenin, waarbij er net genoeg uitdaging is toegevoegd om ervoor te zorgen dat herinneringen worden aangemaakt.”

Experimenten onder zo’n 400 Australische studenten onderschrijven dat. Informatie die met behulp van Sans Forgetica werd vereeuwigd, bleef beter hangen. Zelf proberen? Het lettertype Sans Forgetica is hier gratis te downloaden.