De strategie is er. Nu nog uitvoeren!

Wetenschappers van de École Polytechnique Fédérale de Lausanne hebben er goed over nagedacht en denken een prima strategie te hebben bedacht waarmee we binnen een jaar of twintig een Marskolonie rijker kunnen zijn. Hun bevindingen worden binnenkort gepubliceerd in het blad Acta Astronautica.

Noordpool

Een bemande missie naar Mars begint natuurlijk met het kiezen van een landingsplek. Daar hoefden de wetenschappers dan weer niet heel lang over na te denken: als het aan hen ligt, gaan we naar de Martiaanse noordpool. “De polen vormen in het begin misschien een iets grotere uitdaging, maar zijn de beste locatie op lange termijn, aangezien ze natuurlijke grondstoffen herbergen die we wellicht kunnen gebruiken,” aldus onderzoeker Anne-Marlene Rüede. Denk bijvoorbeeld aan water (in de vorm van ijs).

Zelfvoorzienend

De onderzoekers verwachten dat Mars in behoorlijk wat behoeften kan voorzien. Met het waterijs op de polen kan de bemanning in theorie van water en zuurstof worden voorzien. En in de Martiaanse atmosfeer en grond zitten weer stofjes die gebruikt kunnen worden voor het maken van stenen, glas, plastic en zelfs brandstof. Met dat in gedachten zou de eerste Marskolonie behoorlijk zelfvoorzienend kunnen zijn.

In de zomer

De wetenschappers hebben ook al wel ideeën over het beste seizoen om op Mars aan te meren: de zomer. Wanneer het op het noordelijk halfrond van de planeet zomer is, kunnen astronauten profiteren van een 288 dagen durende periode waarin het continu licht is.

Eerst de robots

Nu die twee belangrijke knopen – waar gaan we naartoe en wanneer – zijn doorgehakt, is het tijd voor de volgende: hoe gaan we het aanpakken? De onderzoekers stellen voor om eerst enkele robots naar Mars te sturen. Die kunnen een verblijfplaats voor de astronauten bouwen en tevens kijken welke grondstoffen er in de buurt te vinden zijn (want wat daar reeds is, hoeven we niet mee te nemen). Als dat klaar is, kunnen astronauten – de onderzoekers denken aan een eerste team van zes personen – die kant opgaan.

Het is niet de bedoeling dat de astronauten voorgoed op Mars blijven. De eerste bemande missie zal zo’n negen maanden – oftewel de hele Martiaanse zomer – duren. Daarna is het de bedoeling dat de astronauten terugkeren naar de aarde. Een volgend astronautenteam kan zich dan op Mars installeren.