Hij kan onder meer ‘Hallo’, ‘Eén, twee, drie’ en ‘Dag’ zeggen.

Orka’s zijn vrij sociale dieren: ze leven in groepen die stuk voor stuk een eigen dialect hebben. Aangenomen wordt dat de orka’s zich dat dialect eigen maken door de geluiden van hun groepsgenoten te imiteren. En een studie uit 2014 suggereert dat de orka’s niet alleen geluiden van soortgenoten kunnen leren, maar zich ook de geluiden van compleet andere soorten eigen kunnen maken. De studie in kwestie onthulde dat orka’s die al een tijdje met dolfijnen in gevangenschap samenwoonden, steeds meer dolfijn-achtige geluiden gingen maken.

Hallo!

In een nieuw onderzoek – verschenen in het blad Proceedings of the Royal Society B – gaan wetenschappers nog een stapje verder. Ze tonen aan dat orka’s ook mensen kunnen imiteren en er zelfs in slagen om bepaalde woordjes te zeggen. Hieronder hoor je de orka bijvoorbeeld ‘Hallo’ zeggen.

En hieronder telt hij tot drie.

Het moet worden opgemerkt dat de orka natuurlijk niet echt ‘praat’. Hij bootst enkel de geluiden na die hij hoort, zonder dat hij waarschijnlijk weet wat ze betekenen. Het maakt de studie echter niet minder interessant. De onderzoekers tonen tenslotte wel mooi even aan dat een orka in staat is tot vocaal leren: de manier waarop ook baby’s en jonge kinderen zich taal eigen maken.

Vervolgonderzoek

Volgens de onderzoekers was de orka bijzonder goed in staat om de woorden – zelfs wanneer hij ze nog nooit had gehoord – op een herkenbare manier te imiteren. Het onderzoek beperkt zich tot slechts één orka. Dus het blijft een beetje onduidelijk of we hier met een natuurtalent te maken hebben of dat elke orka in staat is tot dergelijke imitaties. Maar het lijkt een kwestie van tijd voor we daar achter gaan komen. De onderzoekers zien hun studie namelijk als de opmaat naar een grondig onderzoek naar de ‘vocale tradities van orka’s in het wild’.

Het volledige onderzoek is – samen met nog veel meer geluidsfragmenten – te vinden in het blad Proceedings of the Royal Society B.