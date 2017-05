De nano-hologram is 1000 keer dunner dan een menselijke haar en kan zonder 3D-bril bekeken worden.

De hologram is zo’n 25 nanometer dik en kwam tot stand met behulp van een kwantummateriaal. Dat is te lezen in het blad Nature Communications.

Hologram op je telefoon

Het onderzoek kan wel eens verstrekkende gevolgen hebben. Mogelijk brengt deze de hologram naar kleinere apparaten zoals je smartphone of computer. “Conventionele door een computer gegenereerde hologrammen zijn veel te groot voor elektronische apparaten,” vertelt onderzoeker Min Gu. “Maar onze ultradunne hologram stapt over die barrière heen.”

Werk aan de winkel

Voor het zover is, moet er nog wel wat werk verzet worden. “De volgende stap is het ontwikkelen van een hard, maar dun laagje dat op een LCD-scherm gelegd kan worden om weergave van een hologram mogelijk te maken,” vertelt onderzoeker Gaolei Xue. “Daarvoor moeten we de pixelgrootte van onze nano-hologram wel verder verkleinen: deze moet zeker 10 keer kleiner worden.”

Toch is het allemaal de moeite waard, denkt Gu. “Het integreren van holografie in alledaagse elektronica zou de omvang van het scherm irrelevant maken, een pop-up 3D-hologram kan een schat aan informatie weergeven die niet op een telefoon of horloge past.”