De schimmel is bijna een half miljoen jaar ouder dan de vorige recordhouder.

Onderzoekers hebben in sedimentair gesteente uit het Canadese noordpoolgebied het oudste fossiele microschimmel ooit gevonden. De schimmel blijkt na analyse 900 miljoen tot 1 miljard jaar oud te zijn, waarmee het tijdperk van de eerste schimmels verder op de tijdlijn wordt teruggeduwd.

Ourasphaira giraldae

Het organisme heeft de naam Ourasphaira giraldae en is maar klein van stuk. Zo zijn de sporen van de schimmel slechts een tiende millimeter lang en worden met elkaar verbonden door slanke, vertakte vezels. De organismes hebben een bouw en vorm die kenmerkend is voor schimmels en een wand gemaakt van chitine; een vezelachtige verbinding die voorkomt als bouwstof in de celwanden van schimmels.

Nieuwe recordhouder

De recordhouder van de oudste schimmel stond tot nu toe op naam van een andere schimmelsoort uit het Paleozoïcum. Deze fossiele schimmels zijn zo’n 400 tot 450 jaar oud. Maar de schimmels uit de nieuwe studie blijken verrassend genoeg honderden miljoenen jaren ouder te zijn, waarmee het stokje van oudste schimmel wordt overgegeven.

Essentieel

Hoewel slechts vijf procent van de schimmelsoorten op aarde ontdekt is, weten we dat hun functie erg belangrijk is. Zo spelen schimmels een belangrijke ecologische rol bij de afbraak van dood organisch materiaal. Vervolgens brengen ze uit dit afgestorven plantmateriaal nieuwe voedingsstoffen in het ecosysteem.

Schimmels behoren tot de eerste organismen die de basis legden voor de allereerste vormen van leven die het land begonnen te koloniseren. De ontdekking dat de Ourasphaira giraldae mogelijk al 1 miljard jaar oud is, kan dus ook gevolgen hebben voor de geschiedenis van ander leven op aarde.