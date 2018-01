Voor de kust van Zuid-Australië ligt een Tolkien-achtig landschap verborgen.

Onderzoekers ontdekten het landschap – dat met enige fantasie werkelijk doet denken aan het angstaanjagende Mordor uit Lord of the Rings – toen ze de zeebodem voor de kust van Zuid-Australië in kaart brachten. Ze gebruikten daarvoor een techniek die het mogelijk maakt om dat landschap – dat in veel gevallen onder een dikke laag sediment schuilgaat – te onthullen.

Vulkanen en lavastromen

Zo stuitten ze op 26 oude, begraven lavastromen die tot wel 34 kilometer lang en 15 kilometer breed zijn. Daarnaast werden er meerdere stokoude vulkanen ontdekt die tot wel 625 meter hoog waren. Ze zouden zijn ontstaan tijdens erupties die ongeveer 35 miljoen jaar geleden onder water hebben plaatsgevonden.

“We zijn in staat geweest om deze oude lavastromen tot in ongeëvenaard detail in kaart te brengen en onthullen zo een spectaculair vulkanisch landschap dat aan de illustraties uit Lord of the Rings doet denken,” aldus onderzoeker Nick Schofield.

De techniek

De onderzoekers ontdekten het bijzondere landschap met behulp van reflectieseismiek. Hierbij worden seismische golven opgewekt. Die weerkaatsen op structuren – in dit geval de vulkanen en lavastromen – en worden weer door de onderzoekers opgevangen. Een analyse van de teruggekaatste golven kan vervolgens onthullen hoe het landschap waar deze mee in aanraking zijn gekomen, eruit ziet. Zelfs als dat landschap onder een zeer dikke deken van sediment schuilgaat.

De nieuwe gegevens zijn van grote waarde, omdat ze een beter beeld kunnen geven van hoe vulkanen evolueren wanneer ze onder de zeespiegel uitbarsten. “Onderzeese lavastromen zijn veel lastiger te bestuderen dan hun tegenhangers op het aardse oppervlak, omdat ze zo lastig toegankelijk zijn.” Maar met de nieuwste technologie komen die lavastromen toch een beetje binnen bereik. “Met behulp van deze techniek krijgen we een uniek kijkje in een landschap dat miljoenen jaren verborgen lag.”