Wat gaat er schuil onder de Larsen C-ijsplaat?

Afgelopen juli raakte de Larsen C-ijsplaat een enorm stuk ijs kwijt: een ijsberg groter dan de provincie Gelderland kwam los en dreef in de maanden die volgden, langzaam weg. Hierdoor is een 5818 km2 groot stuk van de zeebodem dat tot wel 120.000 jaar onder het ijs schuilging, bloot komen te liggen. En deze week gaan onderzoekers uitzoeken hoe dat stuk zeebodem en het leven dat daar te vinden is, eruitziet.

Race tegen de klok

Het is een race tegen de klok, legt onderzoeker Katrin Linse uit. “Het is belangrijk dat we daar snel heen gaan, vóór het onderzeese gebied begint te veranderen doordat zonlicht het water binnendringt en nieuwe soorten het gebied koloniseren.”

Foto’s Bekijk hier de prachtige foto’s die NASA eind vorig jaar van de Larsen C-ijsplaat heeft gemaakt.

Beelden en monsters

De onderzoekers zullen in totaal drie weken onderzoek doen, vanaf het schip RRS James Clark Ross. “We hebben een team samengesteld met een breed scala aan wetenschappelijke vaardigheden, zodat we in die korte tijd zoveel mogelijk informatie kunnen verzamelen,” aldus Linse. “Het is heel opwindend.” De onderzoekers zullen het gebied dat tot voor kort onder de ijsplaat schuilging op verschillende manieren bestuderen. Zo zullen er watermonsters en sedimenten worden verzameld. Ook zullen er met camera’s beelden van de zeebodem en de organismen die daar leven, worden gemaakt.

Veranderingen

Het idee is dat de onderzoekers zo een beeld krijgen van hoe het leven onder de ijsplaat eruitzag. Door de komende jaren herhaaldelijk naar het gebied terug te gaan, kunnen ze kijken hoe dat ecosysteem verandert.

Uitdagend

De expeditie naar het restant van de Larsen C-ijsplaat is niet zonder risico’s, legt onderzoeker David Vaughan uit. “Larsen C ligt heel zuidelijk en er is veel zee-ijs in het gebied. Maar dit is belangrijke wetenschap, dus gaan we ons best doen om ons team op de plekken te brengen waar het nodig is.”

Terwijl deze onderzoeksexpeditie de zeebodem voor het nieuwe front van de Larsen C-ijsplaat bestudeert, zijn er ook wetenschappers die druk bezig zijn met het bestuderen van Larsen C zelf. Grote vraag is namelijk welke impact het verlies van de ijsberg – die ongeveer 10% van de totale massa van Larsen C uitmaakt – met de ijsplaat doet. Zal de ijsplaat het verlies te boven komen en misschien zelfs weer wat gaan groeien? Of zal deze langzaam uiteenvallen, zoals ook zijn buurman Larsen B na het verlies van een ijsberg overkwam?