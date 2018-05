Het laboratorium is even groot als een broodrooster en maakt onderdeel uit van ESA’s ExoMars-rover.

Het instrument – de Mars Organic Molecule Analyzer – is in staat om organische moleculen te ontdekken. Organische moleculen kunnen door zowel biologische als niet-biologische processen worden gemaakt en bevatten koolstof en waterstof, eventueel aangevuld met andere elementen als zuurstof en stikstof. Als ExoMars organische moleculen vindt, dan is het geen direct bewijs dat er ooit leven is geweest op de rode planeet. Vandaar dat de moleculen nader onderzocht worden in het mobiele lab.

Grotere organische moleculen zijn fragieler en kunnen niet gebakken worden. In dat geval heeft MOMA een tweede methode om de samenstelling te ontrafelen: zappen met een laser. Als MOMA een laserstraal afvuurt op grotere moleculen, dan zullen sommige van deze moleculen verdampen zonder uit elkaar te vallen. Ze krijgen ook direct een elektrische lading en kunnen dus direct geanalyseerd worden.

Homochiraliteit

Het doel van wetenschappers is om op zoek te gaan naar moleculen met aminozuren in een bepaalde richting: linkshandig of rechtshandig. Dit wordt ook wel homochiraliteit genoemd. Levende organismen op aarde bevatten doorgaans slechts één van de twee enantiomeren, dus zo’n vondst zou in de richting wijzen van een biologisch proces. Onderzoekers weten nog steeds niet waar de homochiraliteit in biomoleculen vandaan komt.

Over ExoMars

De ExoMars-rover gaat in het volgende decennium boren op Mars. Het beestje boort tot twee meter diep. Dit is interessant, want op deze diepte zijn organische moleculen te vinden die niet zijn beschadigd door kosmische straling en straling van de zon. De rover wordt in 2020 gelanceerd.