Er is zelfs een kans dat de grens van 1,5 graad opwarming wordt aangetikt.

Dat zeggen onderzoekers in een nieuwe studie naar de opwarming van de aarde. De nieuwe prognose geeft aan dat in de komende vijf jaar (2018 – 2022) de gemiddelde mondiale temperatuurstijging hoogstwaarschijnlijk boven de 1 graden Celsius uit gaat komen. En misschien zelfs wel meer dan dat.

1,5 graad

Volgens de onderzoekers is er namelijk een kleine kans (ongeveer 10%) dat in de komende vijf jaar de wereldwijde temperatuur zelfs met 1,5 graden Celsius gaat stijgen ten opzichte van het pre-industriële niveau. Het is de eerste keer dat dergelijke hoge waarden worden genoemd. “De afgelopen drie jaar hebben we de wereldwijde gemiddelde temperatuur boven de 1 graad uit zien komen,” zegt hoofdonderzoeker Stephen Belcher. “Het is goed mogelijk dat de opwarming door de uitstoot van broeikasgassen, samen met de natuurlijke variabiliteit, zou kunnen leiden tot een kortstondige opwarming van meer dan 1,5 graad in de komende vijf jaar.”

Parijs akkoord

Twee jaar geleden ondertekende vrijwel de gehele wereld het klimaatakkoord van Parijs. Daarin beloven de landen er alles aan te doen de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken. En zelfs te streven naar een opwarming van maximaal 1,5 graad. Maar of we dit gaan halen is nog maar net de vraag. “We beginnen nu een kleine, maar wel reële kans te zien dat we de grens van 1,5 graad toch gaan overschrijden,” zegt co-auteur Doug Smith. Echter wijst ook hij naar de voorspelling dat dit waarschijnlijk maar van korte duur zal zijn. “We moeten niet vergeten dat het Parijs akkoord gaat over de wereldwijde temperatuur over een langere tijdsspan, en niet een korte en vluchtige uitspatting.” Mocht de 1,5 graden grens aangetikt worden, dan zal dit waarschijnlijk samenvallen met een sterke El Niño in de Stille Oceaan.

Horizon

Hoewel de kans op dit moment nog klein is dat we over de 1,5 graden grens zullen gaan, is het toch belangrijk om met dit scenario rekening te gaan houden. “De voorspellingen tonen aan dat de opwarming met 1,5 graad toch aan de horizon opdoemt,” zegt ook Scaife. Volgens hem zou verdere uitstoot van broeikasgassen ertoe leiden dat de kans dat we in één van de komende jaren de anderhalve graden grens bereiken, toeneemt.

Maar wat zullen hiervan de consequenties zijn? Om dit aan het licht te brengen zal het IPCC later dit jaar een speciaal rapport publiceren over de risico’s, en wat er gedaan kan worden om de opwarming met meer dan 1,5 graad te voorkomen.