Ook dit is het gevolg van klimaatverandering.

Als we er niet in slagen onze uitstoot terug te dringen en de aarde tegen het jaar 2100 zo’n 5 graden Celsius is opgewarmd, zullen bliksemschichten een stuk zeldzamer worden. Dat voorspellen onderzoekers van de universiteit van Edinburgh. In dat scenario zouden er wereldwijd zo’n 15% minder bliksemschichten ontstaan dan nu het geval is.

Beweging

De resultaten staan haaks op eerdere studies die juist suggereerden dat een warmere wereld meer bliksemschichten verwachten mocht. Het is te wijten aan een andere onderzoeksmethode. De onderzoekers gebruikten een model dat – in tegenstelling tot eerdere modellen – ook rekening hield met de beweging van kleine ijsdeeltjes die ontstaan en bewegen in wolken. In deze ijsdeeltjes – en in koude waterdruppels en zachte hagelsteentjes – bouwen zich elektrische ladingen op. En die ladingen komen vrij tijdens stormen, waardoor de bekende onweersbuien ontstaan.

WIST JE DAT… …er naar schatting elk jaar wereldwijd 1,4 miljard bliksemschichten ontstaan? En dat de langste bliksemflits ooit gemeten 321 kilometer lang was

Model

De onderzoekers voorspellen aan de hand van hun model dat de bliksem in een warmere wereld veel minder zal toeslaan. De betrouwbaarheid van hun model wordt onderschreven door het feit dat het ook heel goed weet te ‘voorspellen’ hoe vaak de bliksem op dit moment, onder invloed van de huidige temperaturen toeslaat. “Dit onderzoek trekt de betrouwbaarheid van eerdere voorspellingen omtrent bliksem in twijfel en moedigt aan tot meer onderzoek naar de effecten die klimaatverandering op ijsdeeltjes in de wolken en bliksem heeft,” aldus onderzoeker Declan Finney.

Dat de bliksem in de toekomst waarschijnlijk minder toeslaat, heeft waarschijnlijk ook weer gevolgen voor de frequentie waarmee bosbranden ontstaan (met name in de tropische gebieden). Daarnaast kan de door opwarming veroorzaakte afname van bliksemschichten ook weer van invloed zijn op..de opwarming. En wel doordat het van invloed is op de wijze waarop broeikasgassen in de atmosfeer bijdragen aan klimaatverandering, zo vertelt onderzoeker Oliver Wild. “De resultaten geven meer inzicht in de mogelijke invloed die bliksem in de toekomst op de samenstelling van de atmosfeer en het klimaat heeft.”