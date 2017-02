De Amerikaanse president Donald Trump kondigde onlangs een reisverbod aan voor mensen uit zeven landen. Wetenschappers zijn het hier niet mee eens en zijn van plan om Amerikaanse conferenties te boycotten.

“Het raakt ook sommige van mijn collega’s en vrienden die nu opeens een groot obstakel in hun carrièrepad opgelegd hebben gekregen,” vertelt Freeke van de Voort aan Scientias.nl. Zij is een Nederlandse sterrenkundige die momenteel werkzaam is in Duitsland, maar ook vier jaar in Californië heeft gewoond. “Wij zijn natuurlijk bang dat het een permanent obstakel wordt. Daarom hebben we met een aantal astronomen een website opgezet met een brief waarin we beloven in solidariteit met hen óók niet meer naar conferenties in de VS te gaan, totdat iedereen daar weer de kans toe krijgt.”

Meer dan 350 handtekeningen

Inmiddels hebben 370 wetenschappers de petitie getekend, waaronder professor Henk Hoekstra (Universiteit Leiden), professor Amina Helmi (Rijksuniversiteit Groningen) en Dr. Mirko Tobias Schäfer (Universiteit Utrecht). Het aantal neemt sterk toe. Van de Voort: “Het zijn op dit moment voornamelijk sterrenkundigen via onze eigen contacten, maar het breidt zich al uit naar andere disciplines.”

Het verhaal van Azadeh Fattahi

In de brief staan enkele schrijnende verhalen. “Ik heb al een baan aangeboden gekregen van een Amerikaanse universiteit,” vertelt promovenda Azadeh Fattahi. Zij is een van de vele academici die geraakt wordt door het immigratieverbod. “Maar nu weet ik niet of het ooit zal lukken een visum te krijgen om daar te gaan werken.”

“De essentie van de wetenschap is dat er geen grenzen zijn”

“Azadeh is een van de meest briljante jonge onderzoekers die ik ken en haar zomaar verbannen voelt heel oneerlijk,” reageert dr. Till Sawala van de Universiteit van Helsinki, Finland. Hij is een van de initiatiefnemers van de brief. “Als ik nu naar een conferentie zou gaan, waar zij niet aan mee kan doen, zou ik het idee hebben dat ik haar plaats inneem.”

Geen aanval op de VS

De petitie is geen aanval op wetenschappers in de Verenigde Staten. “We weten dat Amerikaanse wetenschappers het verbod ook verschrikkelijk vinden,” legt Sawala uit. “We willen juist helpen om het ongedaan te maken.”

Wetenschap kent geen grenzen

“De essentie van de wetenschap is dat er geen grenzen zijn,” vindt professor Rocky Kolb van de Universiteit van Chicago. “Door een groep uit te sluiten, voor welke reden dan ook, schaadt de vooruitgang van de hele wetenschap. Daarom moeten we ook wetenschappers zonder grenzen zijn.”

Oneerlijk verbod

Het gaat wetenschappers mogelijk niet lukken om Trump van gedachten te veranderen. “Zo’n boycot gaat waarschijnlijk niet in zijn eentje een einde maken aan het reisverbod, maar we hopen op deze manier onze collega’s in Amerika te steunen, door druk op de regering te zetten,” vervolgt Van de Voort. “Het is oneerlijk om onze collega’s buiten te sluiten. Als zij niet mogen gaan, ga ik ook niet.”