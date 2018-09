De vogel werd zo’n drie meter hoog en kon tot wel 800 kilo wegen!

Het gaat om de Vorombe titan, een uitgestorven gevederde olifantsvogel die over de vlaktes van Madagaskar slenterde. Vorombe titan betekent in het Malagasi en het Grieks ‘grote vogel’. En groot was ie zeker: zo kon deze reus wel 3 meter lang worden en over de 800 kilo wegen.

Discussie

Met deze ontdekking is er eindelijk een eind gekomen aan een voortdurende discussie. Zo bracht tegenstrijdig bewijs en talloze verschillende publicaties veel verwarring over welke vogel nou daadwerkelijk de grootste was. Gewapend met een meetlint analyseerde onderzoeker James Hansford honderden olifantsvogelbotten uit musea van over de hele wereld. Met enkel één doel voor ogen; de grootste vogel vinden.

Drie geslachten

Tijdens zijn zoektocht stuitte hij op nog een andere interessante ontdekking. Tot nu toe werden de olifantsvogels onder twee verschillende geslachten erkend; de Aepyornis en Mullerornis. De eerste olifantsvogel die als grootste werd beschouwd, was de Aepyornis Maximus. Maar in 1894 trok de Britse wetenschapper C.W. Andrews dat in twijfel. Hij ontdekte een nog groter soort, de Aepyornis Titan. Echter werd deze afgedaan als een ongewoon groot exemplaar van de Aepyornis Maximus. Maar Andrews had het toch bij het juiste eind. Zo blijkt dat de Titan en de Maximus inderdaad twee verschillende soorten zijn. Sterker nog, de onderzoekers ontdekten dat de vorm en de grootte van de botten van de Titan anders zijn dan die van elke andere olifantsvogel. Daarom wordt deze nu zelfs onder een nieuw geslacht gerekend: de Vorombe.

Uitgestorven

Olifantsvogels stierven zo’n 1000 jaar geleden uit, waarschijnlijk als gevolg van mensen die Madagaskar begonnen te koloniseren. Volgens de onderzoekers een groot verlies. “Olifantsvogels waren een van de belangrijkste dieren in de evolutionaire geschiedenis van het eiland, meer nog dan maki’s,” zegt Hansford. “Dit komt omdat grote dieren een enorme impact hebben op het ecosysteem waarin ze leven.” Zo eten ze veel planten en verspreiden ze zaden door hun ontlasting. “Madagaskar lijdt vandaag de dag nog steeds aan de gevolgen van het uitsterven van de olifantsvogels,” stelt Hansford.

Volgens de onderzoekers is een beter begrip van de diersoorten uit het verleden erg belangrijk. “Zonder een juist begrip ervan kunnen we ook de evolutie of ecologie op eilanden zoals Madagaskar niet goed begrijpen,” zegt onderzoeker Samuel Turvey. “Het kennen van de geschiedenis en het achterhalen hoe het verlies van de biodiversiteit tot stand is gekomen, is essentieel om bedreigde soorten van vandaag de dag te kunnen behouden.”