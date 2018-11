Hoeveel calorieën je in rust verbrandt, blijkt afhankelijk te zijn van hoe laat het is.

Dat hebben onderzoekers ontdekt, zo meldt het blad Current Biology. Experimenten wijzen uit dat mensen aan het eind van de middag en begin van de avond wanneer ze rusten 10% meer calorieën verbranden dan wanneer ze vroeg in de ochtend in rust zijn.

Belang van regelmaat

De resultaten onderschrijven het idee dat onze interne klok van grote invloed is op onze stofwisseling. Het kan mogelijk verklaren waarom mensen die onregelmatig eten en – bijvoorbeeld door continudiensten – onregelmatig slapen een grotere kans hebben op overgewicht.

Experiment

De onderzoekers baseren hun conclusies op een vrij heftig experiment. Tijdens dat experiment wilden de onderzoekers het effect dat de interne klok op de stofwisseling heeft, vaststellen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, omdat er nog veel meer factoren van invloed zijn op het verbranden van calorieën – denk bijvoorbeeld aan lichaamsactiviteit, de slaap-waakcyclus en dieet – en die factoren moet je dus eigenlijk buiten beschouwing zien te houden. Om dat te kunnen doen, werden zeven proefpersonen in een laboratorium zonder klokken, ramen, telefoons of internet gezet. Hierdoor hadden de proefpersonen geen besef van tijd. De onderzoekers vertelden ze wanneer ze naar bed moesten gaan en wanneer ze weer moesten opstaan. En elke avond schoven de onderzoekers het moment waarop de proefpersonen naar bed gingen, vier uur op. In feite liepen de proefpersonen zo een jetlag op; hun interne klok had andere ideeën over hoe laat het was dan de omgeving. En dat stelde onderzoekers in staat om te achterhalen welk effect het circadiaan ritme – los van de activiteiten van mensen – op de stofwisseling had.

“Hoeveel energie we verbranden of opslaan als vet wordt niet alleen beïnvloed door wat we eten, maar ook door wanneer we eten – en rusten,” aldus onderzoeker Jeanne Duffy. “Regelmaat aanbrengen in gedragingen zoals eten en slapen is heel belangrijk voor de algehele gezondheid.”