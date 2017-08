Patiënten die voorafgaand aan zo’n ingreep op last van de chirurg stoppen met roken, laten de sigaretten ook daarna vaker links liggen.

Dat suggereert tenminste een kleinschalig onderzoek, verschenen in het blad Plastic and Reconstructive Surgery. “Ons onderzoek laat een verband zien tussen cosmetische chirurgie en langdurig stoppen met roken,” stelt onderzoeker en cosmetisch chirurg Arron Van Slyke.

Patiënten die kort voor een cosmetische ingreep roken, hebben een verhoogde kans op complicaties, zoals problemen rond de wondgenezing. Vandaar dat vaak geadviseerd wordt om enkele weken voor de ingreep te stoppen met roken.

Het experiment

Van Slyke bestudeerde 85 van zijn patiënten. Al deze patiënten wilden een cosmetische ingreep ondergaan én waren rokers. Zoals de meeste cosmetische chirurgen vereiste ook Van Slyke dat de patiënten zeker twee weken voor de operatie niet rookten (zie kader). Vijf jaar na de ingreep zocht Van Slyke contact met de 85 patiënten en legde ze enkele vragen voor. 47 van de 85 patiënten reageerden. De meeste van deze patiënten waren van het vrouwelijke geslacht en gemiddeld zo’n veertig jaar oud. De patiënten hadden uiteenlopende cosmetische ingrepen ondergaan, maar de meest voorkomende ingrepen waren buikwandcorrecties, borst- en facelifts. Vijf van de reageerders werden door Van Slyke uit het onderzoek gehouden, omdat zij voorafgaand aan de ingreep alleen tijdens sociale aangelegenheden rookten. Zo bleven 42 patiënten over die een cosmetische ingreep hadden ondergaan en voorafgaand aan die ingreep dagelijks rookten.

Minder roken en stoppen

Van Slyke was natuurlijk nieuwsgierig of deze 42 patiënten na de ingreep weer waren gaan roken. Zo’n 40% van de patiënten gaf aan niet langer dagelijks te roken. En bijna 25% had sinds de cosmetische ingreep geen sigaret meer aangeraakt. De meeste patiënten gaven aan dat het aantal sigaretten dat ze rookten, was afgenomen. En 70% stelde dat het bespreken van de risico’s die roken tijdens en na de cosmetische ingreep met zich meebracht, van invloed was geweest op het stoppen of minderen met roken. Het onderzoek suggereert dat patiënten gemotiveerder zijn om te stoppen met roken als de negatieve effecten van sigaretten heel concreet worden gemaakt.

25 procent van de patiënten had vijf jaar na de cosmetische ingreep nog steeds geen sigaret aangeraakt. Het klinkt fraai, maar is dat percentage nu echt indrukwekkend? Zeker, want normaliter ligt de kans dat een stoppoging werkelijk lukt vaak lager. Zo blijkt uit cijfers van het Trimbos Instituut bijvoorbeeld dat minder dan tien procent van de mensen die in 2011 gestopt waren met roken, ook in 2012 geen sigaret aanraakten.

Natuurlijk heeft de studie van Van Slyke wel enkele beperkingen. Zo is deze volledig gebaseerd op wat patiënten de onderzoekers vertelden. Zo heeft Van Slyke bijvoorbeeld niet gecontroleerd of patiënten voorafgaand aan hun operatie daadwerkelijk gestopt waren met roken. Ook is het aantal onderzochte patiënten klein. Wel is de studie in lijn met eerdere onderzoeken die laten zien dat patiënten die een cosmetische ingreep ondergaan gemotiveerder zijn om vereiste levensstijlveranderingen vast te houden.