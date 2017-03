Zolang ze onder de juiste omstandigheden leven, kan hun levensverwachting tippen aan die van menselijke jagers en verzamelaars.

Onderzoekers van Yale University trekken die conclusie nadat ze zich over de gegevens van 306 chimpansees bogen. De chimpansees waren over een periode van twintig jaar onderzocht en leefden allemaal in het hart van een nationaal park in Oeganda.

33 jaar

Gemiddeld bleken de chimpansees maar liefst 33 jaar oud te worden. Daarmee ligt hun gemiddelde leeftijd bijna twee keer zo hoog als in andere populaties chimpansees. Bovendien komt hun levensverwachting overeen met die van menselijke jagers en verzamelaars die zo tussen de 27 en 37 jaar oud kunnen worden.

Voedsel

Dat de chimpansees in het zuidwesten van Oeganda zo oud worden, wijten de onderzoekers aan ecologische omstandigheden. Zo biedt het bos de chimpansees een relatief consistente en overvloedige hoeveelheid voedzaam en energierijk voedsel. Hierdoor zijn de chimpansees sterker en beter bestand tegen ziekten. Ook hebben ze een kleine kans om ten prooi te vallen aan roofdieren, aangezien luipaarden niet in het nationale park voorkomen. Wat natuurlijk ook helpt is dat deze populatie in de periode waarin deze onderzocht werd niet te maken had met grote epidemieën.

Evolutie

“Onze resultaten laten zien dat ecologische factoren, waaronder een variatie in voedselvoorraden en de mate waarin op chimpansees gejaagd wordt, ten grondslag ligt aan variaties in de levensverwachting binnen populaties wilde chimpansees,” stelt onderzoeker Brian Wood. Hij wijst erop dat het onderzoek tevens meer inzicht kan geven in de evolutie van mensachtigen. “Door ons te helpen om de omstandigheden die leidden tot andere sterftecijfers onder de eerste mensachtigen in kaart te brengen.”

Onderzoeker David Watts voegt toe: “Er werd lang gesteld dat er extreme verschillen zijn tussen de levensverwachting van menselijke jagers en verzamelaars en chimpansees. Onze studie toont aan dat er een groot verschil is tussen de maximale levensduur (van chimpansees en jagers en verzamelaars, red.), maar dat de verschillen tussen de gemiddelde levensduur van beiden niet zo dramatisch zijn als gedacht, zeker niet als chimpansees niet bloot worden gesteld aan grote negatieve invloeden die veroorzaakt worden door ons mensen.”