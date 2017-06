Wetenschappers van de universiteit van Cambridge hebben in het zuidwesten van Roemenië wilde eenden gespot die andere vogels opeten. Dit gedrag is nog niet eerder gedocumenteerd.

De onderzoekers zagen hoe een grote gele kwikstaart en een zwarte roodstaart door een groep van elf eenden werden achtervolgd. Toen ze in het water terechtkwamen werden ze opgegeten door de eenden. Dit is verrassend, want normaal gesproken eten wilde eenden alleen zaden, besjes, planten en insecten.

Aanval

De jonge grote gele kwikstaart werd gegrepen door een volwassen vrouwtje, die de vogel verorberde. De tweede vogel werd ook aangevallen, maar verdween daarna. De onderzoekers vermoeden dat de vogel is verdronken of – net zoals de eerste vogel – is opgegeten door de wilde eenden.

“De wilde eend had moeite met het consumeren van de grote gele kwikstaart”, vertelt Dr Silviu Petrovan tegen de BBC. “Haar bek is niet geschikt voor het in stukken scheuren van prooien.”

De onderstaande foto’s kregen we doorgestuurd van Petrovan.

Nieuw voedsel

Wilde eenden zijn zelden agressief, maar laten zich soms van een andere kant zien. In Californië zijn eerder al eenden gespot die krabben verorberen. Op de noordpool duiken eenden tot een diepte van tien meter om mosselen te pakken. Zie de video hieronder. “Toch is het verbazingwekkend om te zien dat eenden in staat zijn om andere vogels aan te vallen”, zegt Petrovan.

Het is mogelijk dat deze Roemeense eenden te weinig dierlijke eiwitten binnen krijgen (bijv. larven van vissen), waardoor ze genoodzaakt zijn om de vogels aan te vallen. In het paper schrijft Petrovan dat hij van mening is dat de eenden alleen vogels kunnen vangen kort na het broedseizoen, omdat er dan veel jonge vogels zijn. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de eenden het hele jaar gevogelte verorberen. Ook is het de vraag of de eenden op lange termijn geholpen zijn met dit dieet, omdat de gezondheidsrisico’s groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van parasieten en salmonella.

Paper

Had Albert Hitchcock nog geleefd, dan had hij ongetwijfeld gelachen om de vleesetende vogels. Het paper met de titel ‘Hunting and Consumption of Passerine Birds by Wild Mallards (Anas platyrhynchos)’ is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Waterbirds.

Vervolgonderzoek

Silviu hoopt binnenkort meer foto’s te maken van de vogeletende wilde eenden. “Over tien dagen ga ik weer naar Roemenië”, zegt hij tegen Scientias.nl. Hopelijk maakt hij dan niet alleen foto’s, maar ook een paar video’s van dit nieuwe gedrag.