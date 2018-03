Met dank aan klimaatverandering.

Dat stellen onderzoekers van Tel Aviv University op basis van modellen. Hun studie onthult dat klimaatverandering een grote invloed gaat hebben op de duur van de seizoenen in het oostelijke deel van het Mediterrane gebied. Je moet dan denken aan het zuiden van Turkije, maar ook Israël, Egypte, Jordanië, Syrië en Libanon.

Korte winter, lange zomer

Als we onze uitstoot van broeikasgassen niet terugdringen en de opwarming dus niet afremmen, voorspellen de onderzoekers dat de winter in deze regio tegen het eind van deze eeuw nog maar twee maanden duurt. Het betekent dat de duur van de winter gehalveerd wordt. De zomer zal onder dat scenario naar verwachting zo’n twee maanden langer gaan duren en dus zes maanden aanhouden.

Watertekort

Het kan verstrekkende gevolgen hebben, zo vertelt onderzoeker Assaf Hochman. “De combinatie van een korter regenseizoen en een langer droogseizoen kan enorme waterproblemen veroorzaken in Israël en aangrenzende landen.” Maar het scenario dat de onderzoekers ons voorspiegelen heeft nog meer consequenties. Een verhoogde kans op bosbranden bijvoorbeeld.

“Ons onderzoek laat zien dat de klimaatveranderingen die we vandaag de dag opmerken de komende decennia waarschijnlijk zullen intensiveren,” vertelt Hochman. “Het is heel belangrijk om dit te begrijpen om het voor zover mogelijk te voorkomen of ons in ieder geval voor te bereiden op de veranderingen.”