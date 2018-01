Op sommige plaatsen was de sneeuwlaag wel 40 cm dik!

Een bijzonder fenomeen voltrok zich afgelopen week in de Sahara. In het noordwesten van Algerije werden de zandduinen bedolven onder een witte deken van – ja, echt waar – sneeuw. Op sommige plaatsen werden diktes van 40 cm gerapporteerd.

Foto

De meeste sneeuw was tegen het einde van de volgende dag weer gesmolten. Maar gelukkig was de Sentinel-2A satelliet nog net op tijd ter plaatse om de zeldzame gebeurtenis vanuit de ruimte vast te leggen. De foto is gemaakt op 8 januari. Het is vreemd gezicht: de oranjebruine zandbergen bestrooid met sneeuw.

Ongewoon

Ondanks dat de temperaturen ’s nachts kelderen tot het vriespunt is sneeuwval in de Sahara zeer ongewoon. Dit komt mede door de droge lucht. Het is dan ook pas de derde keer in bijna veertig jaar tijd dat er in dit deel van de woestijn sneeuw voorkomt.

De twee Copernicus Sentinel-2-satellieten zijn beiden uitgerust met een hoge resolutie camera die foto’s maken van de aarde. Deze worden voornamelijk gebruikt om veranderingen in vegetatie te volgen. Erg nuttig voor het monitoren van woestijnvorming, maar af en toe ook handig om bijzondere momenten – zoals sneeuw in de Sahara – vast te leggen.