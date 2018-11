Nieuw onderzoek onthult hoe onze biologische klok ook van invloed is op wondgenezing.

Iedereen snijdt zich weleens in zijn vinger, of brandt zich aan een pan. Maar uit een nieuwe studie blijkt dat dit beter kan gebeuren wanneer je ’s ochtends een eitje bakt, dan wanneer je ’s avonds het avondeten voorbereidt. Zo heelt een wondje bijna twee keer zo snel als je ‘m overdag, in plaats van ’s avonds oploopt.

Brandwonden

De onderzoekers baseren zich op experimenten met muizen en op observaties van mensen met brandwonden. Zo onderzochten ze 118 patiënten die een brandwond hadden opgelopen. En uit de bevindingen blijkt dat als de patiënt zich ’s avonds of ’s nachts (tussen 20:00 – 08:00) had gebrand, het gemiddeld zo’n 28 dagen duurde voordat de wond genezen was. Mensen die overdag een brandwond hadden opgelopen (tussen 08:00 – 20:00) bleken 11 dagen eerder volledig te zijn herstelt: bij hen was de brandwond al na 17 dagen genezen.

Biologische klok

De onderzoekers ontdekten dat dit alles te maken heeft met onze biologische klok. Dit is een mechanisme dat in ons lichaam cycli in werking zet. Denk bijvoorbeeld aan het slaap-waakritme en het metabolisme. Experimenten met de huidcellen fibroblasten en keratinocyten – cellen die helpen bij het genezingsproces van wonden – van muizen toonden aan dat ook deze cellen onderhevig zijn aan onze interne klok. Zo blijken fibroblasten en keratinocyten overdag veel actiever te zijn dan ’s avonds. Daarnaast vonden de onderzoekers ook meer collageen – het belangrijkste structurele eiwit in de huid – op een wondje die overdag was opgelopen. De onderzoekers constateerden dat snij- en brandwonden die overdag opgedaan zijn, ongeveer 60 procent sneller genezen.

Genezing

“We hebben aangetoond dat de dagelijkse cycli van onze biologische klok bepaalt hoe goed cellen beschadigd weefsel kunnen herstellen. En een efficiënte heling is van cruciaal belang voor het voorkomen van infecties,” zegt onderzoeker Ned Hoyle. “Dit onderzoek toont voor het eerst aan dat het ritme van onze biologische klok erg belangrijk is voor wondgenezing,” vult onderzoeker John Blaikley aan. “Door hiermee rekening te houden kunnen we niet alleen nieuwe medicijnen ontwikkelen, maar ook de effectiviteit van behandelingen verbeteren door het tijdstip waarop ze worden verricht te veranderen.”

Zo stellen de onderzoekers dat medische procedures, zoals bijvoorbeeld operaties, wellicht op andere tijdstippen kunnen worden uitgevoerd om het genezingsproces naderhand te verbeteren. Echter is er eerst nog meer onderzoek nodig voordat dit echt met zekerheid te zeggen valt.