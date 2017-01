Deze eeuw gaan de eerste kolonisten naar Mars om zich voor een langere periode te settelen op het oppervlak van de rode planeet. Maar in wat voor huizen gaan zij wonen? NASA-wetenschappers denken dat een iglo gemaakt van ijs het best beschermt tegen straling van de zon en extreme temperaturen.

Wetenschappers van NASA’s Langley Research Center in Hampton (Virginia) presenteren een concept genaamd ‘Mars Ice Home’. Het is een van de vele mogelijke concepten van hoe een zelfvoorzienend gebouw op Mars eruit kan zien.

Het ‘Mars Ice Home’ is een grote opblaasbare torus. Het lijkt dus op de binnenband van een auto of op een donut. Eenmaal opgeblazen wordt de torus gevuld met water, nog voordat de bemanning aankomt op Mars, dat vervolgens bevriest. Dit water kan gebruikt worden als raketbrandstof voor de Mars Ascent Vehicle, waardoor de donut ook een soort opslagtank is.

Bescherming tegen straling

Het waterijs beschermt tegen kosmische straling. Kosmische straling is gevaarlijk voor astronauten die lange tijd in de ruimte verblijven, omdat deze straling cellen of DNA beschadigt. Onze planeet heeft een sterk magnetisch veld, dat ons beschermt tegen schadelijke zonnewind en kosmische straling. Mars heeft daarentegen een heel zwak magnetisch veld.

Het Ice Home-concept zorgt voor voldoende bescherming. De ijslaag boven de vertrekken waar de kolonisten wonen, werken en leven is extra dik, terwijl er nog wel steeds licht doorheen komt. “Hierdoor voelt het als een echt huis en niet als een grot”, vertelt onderzoeker Kevin Kempton.

De gebruikte materialen in het ‘Mars Ice Home’ moeten vele jaren meegaan. Het huis moet daarom de omstandigheden op de rode planeet kunnen weerstaan. Denk aan ultraviolette straling, kosmische straling, stofstormen en perchloraten.

Martiaans water

Maar waar halen we al dat water vandaan? De onderzoekers beweren dat het water gewoon op Mars verzameld kan worden. Een ‘Mars Ice Home’ kan gevuld worden met een kubieke meter water per dag. In dat geval is het huis na 400 dagen helemaal gevuld. Wanneer de iglo’s nog sneller gevuld kunnen worden, dan kan het ontwerp aangepast worden.

Eindelijk ‘thuis’

De onderzoekers vinden het belangrijk dat astronauten zich snel thuis voelen op Mars. In het Ice Home is het lekker warm, met dank aan een isolerende laag koolstofdioxidegas tussen de vertrekken en de dikke ijslaag. Net als water is ook koolstofdioxide op Mars te vinden. “Wanneer een astronaut na een reis van vele maanden aankomt op Mars en zijn huis is al klaar, dan is dat een fijne dag”, zegt Kempton. Wij kunnen ons dat wel voorstellen. Op vakantie hebben wij na een ellenlange autorit ook nooit zin om een tent in elkaar te zetten. Dat is nog niets in vergelijking met de spannende en lange reis die Marskolonisten afleggen.