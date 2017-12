Dat suggereren experimenten.

Onderzoekers stelden chimpansees en kinderen voor aan een individu dat voedsel of speelgoed met hen deelde. Ook kregen de chimpansees en kinderen te maken met individuen die dat niet deden. Vervolgens werden deze individuen gestraft. De kinderen en chimpansees konden ervoor kiezen om toe te kijken terwijl dat gebeurde, maar daar moesten ze wel wat voor doen, zo moesten de kinderen bijvoorbeeld stickers afgeven.

Straf

Uit het onderzoek blijkt dat de chimpansees en zesjarige kinderen – maar niet de vier- en vijfjarige kinderen – veel sterker geneigd waren om toe te kijken als het asociale individu – dat niet wilde delen – werd gestraft dan wanneer het sociale individu straf kreeg. Dat is te lezen in het blad Nature Human Behaviour.

Ontwikkeling

Volgens de onderzoekers kunnen we uit deze studie twee belangrijke conclusies trekken. Allereerst blijkt het zesde levensjaar een belangrijke periode in de emotionele en cognitieve ontwikkeling te zijn. Vanaf dat moment zijn kinderen blijkbaar bereid om iets op te offeren in het belang van rechtvaardigheid.

Daarnaast kunnen we uit dit onderzoek afleiden dat ook chimpansees bereid zijn om iets op te geven om er getuige van te zijn dat het recht zegeviert. En dat suggereert weer dat deze strategie – die een eerlijke samenwerking mogelijk maakt en in stand houdt – al vroeg in onze evolutionaire geschiedenis is ontstaan.