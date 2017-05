NASA’s eerste missie naar een ijzeren planetoïde wordt niet in 2023, maar in 2022 gelanceerd. Hierdoor komt het ruimtevaartuig in 2026 aan bij de asteroïdengordel. Dat is vier jaar eerder dan gepland.

“We hebben het ontwerpteam uitgedaagd om de lancering een jaar te vervroegen, zodat we een efficiënte route naar Psyche kunnen afleggen”, zegt directeur Jim Green van NASA’s planetaire wetenschappelijke afdeling. De besparing is maar liefst vier jaar: een jaar door het opschuiven van de lancering en drie jaar door de efficiënte route. “Hierdoor kunnen we sneller onze wetenschappelijke doelen voltooien en dat tegen lagere kosten.”

Psyche en Lucy

De Psyche-missie is één van de twee Discovery-missies. De missies – die de namen Lucy en Psyche dragen – moeten meer inzicht geven in hoe het er in de kinderjaren van ons zonnestelsel aan toeging. Lucy moet al in 2021 gelanceerd worden en voert naar de nog vrij mysterieuze Trojanen van Jupiter. Psyche wordt in de zomer van 2022 gelanceerd en bestudeert voor het eerst een ijzeren planetoïde. “Zo’n wereld is nog nooit eerder bezocht,” zo vertelt Thomas Zurbuchen namens NASA.

Naakte kern van een planeet?

16 Psyche is met een diameter van zo’n 210 kilometer een vrij forse jongen. Opvallend is dat deze planetoïde niet is opgebouwd uit steen of ijs, maar – net als de kern van de aarde – voornamelijk uit ijzer en nikkel bestaat. Misschien is 16 Psyche wel een restant van een planeet die ongeveer net zo groot was als Mars, maar miljarden jaren geleden zijn rotsachtige buitenlaag tijdens gewelddadige botsingen met andere hemellichamen is kwijtgeraakt. “Het is de enige manier waarop mensen ooit een naakte kern van een mogelijke planeet kunnen bezoeken”, aldus onderzoeker Lindy Elkins-Tanton begin dit jaar. Bijzonder hé?

Twee keer zo snel

“Het grootste voordeel is de perfecte baan, waardoor we twee keer zo snel aankomen bij Psyche”, zegt Elkins-Tanton van de staatsuniversiteit van Arizona. “We zijn blij dat NASA ons de kans geeft om het ruimtevaartuig eerder te lanceren. Iedereen kan deze metalen wereld straks nog sneller zien.”

Veranderingen

Er is sprake van een paar grote baanaanpassingen. Zo zal er geen zwaartekrachtsslinger langs de aarde uitgevoerd worden om de snelheid van de ruimtesonde te verhogen. Wel scheert de Psyche-sonde in 2023 rakelings langs Mars. Daarnaast blijft het ruimtevaartuig verder bij de zon vandaan, waardoor de zonnepanelen iets groter moeten worden. Daar houden de ingenieurs rekening mee.