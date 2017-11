DNA-onderzoek onthult de ware aard van negen vermeende yeti’s.

De yeti – ook wel verschrikkelijke sneeuwman genoemd – spreekt tot de verbeelding. Het mysterieuze aapachtige wezen zou in de hogere gebergtes van Azië wonen en duikt op in de mythes van Nepal en Tibet. En al eeuwenlang komt het regelmatig voor dat mensen beweren een yeti – of zijn voetstappen – gespot te hebben. En de twijfel regeert dan ook. Want bestaat die yeti nu echt of niet?

Wetenschappers hebben zich nu in die vraag vastgebeten. Ze verzamelden botten, tanden, huid, haar en uitwerpselen van negen vermeende yeti’s die in museum- en privécollecties waren opgenomen en onderwierpen deze aan een DNA-analyse. Acht van de resten bleken toe te behoren aan Aziatische zwarte beren, Himalayaberen of de Tibetaanse bruine beer. En één vermeende yeti bleek zelfs een hond te zijn.

Beren

“Een groot deel van de yeti-legende heeft duidelijk te maken met beren,” stelt onderzoeker Charlotte Lindqvist. “En onze studie laat zien dat genetisch onderzoek in staat zou moeten zijn om andere, vergelijkbare mysteries op te lossen.”

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers DNA-onderzoek doen naar yeti’s. Maar volgens Lindqvist waren eerdere genetische analyses niet zo diepgaand als de meest recente analyse en bleven belangrijke vragen daardoor onbeantwoord.