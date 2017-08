In 2009 vonden wetenschappers een nieuwe vleerhond in het regenwoud van Papua Nieuw-Guinea. De vleerhond lijkt op Yoda uit Star Wars en is nu officieel erkend als nieuwe soort.

De nieuwe soort heet Nyctimene wrightae sp. nov. en is vernoemd naar natuurbeschermer Dr. Deb Wright. Zij werkte decennialang in Papua Nieuw-Guinea om de natuur te beschermen en programma’s op te zetten.

Het geslacht Nyctimene bestaat inmiddels uit vier groepen en achttien soorten. Een van de vier groepen is de N. cyclotis-groep met de Nyctimene certans en de Nyctimene cyclotis. Wetenschappers concluderen dat de Yoda-vleerhond een nieuwe soort binnen deze groep is.”Zo heeft de Yoda-vleerhond een brede, ronde kaak, waardoor het net lijkt alsof hij continu glimlacht”, zegt bioloog Dr. Nancy Irwin van de universiteit van York.

Hamamas

Door de locals wordt de Yoda-vleerhond ‘Hamamas’ genoemd, wat ‘vrolijk’ betekent. Irwin: “Veel Papuanen die in de jungle leven hebben nog nooit van Star Wars gehoord, dus vandaar dat we het lokale woord Hamamas gebruiken.”

Wat zijn vleerhonden?

Vleerhonden lijken op vleermuizen, maar zijn een stuk groter. Daarnaast hebben ze een kenmerkende hondenkop, spitse oren en grotere ogen. Ben jij bang voor vleermuizen? Ga dan niet naar Zuidoost-Azië, want daar vliegt de kalong rond. Deze vleerhonden hebben een spanwijdte van gemiddeld 1,5 meter.