En daarmee is het the place to be voor mensen die graag zandkastelen bouwen: die houden wekenlang stand op Titan!

Tot die conclusie komen onderzoekers van het Georgia Tech Institute of Technology. Ze baseren zich op experimenten. Deze suggereren dat wanneer de wind op Titan krachtig genoeg is (ongeveer 24 kilometer per uur), de korreltjes op het oppervlak omhoog worden geblazen. Die korreltjes komen in botsing met elkaar, verkrijgen tijdens die botsing een elektrische lading (net zoals jouw haar statisch wordt als het in botsing komt met een ballon) en klonteren samen. De korreltjes zouden dagen tot maanden op rij elektrisch geladen kunnen blijven.

Plakkerig

Dat betekent dat ze in die periode ook heel gemakkelijk hechten aan alles waarmee ze in aanraking komen. “Als je een boel korrels zou pakken en een zandkasteel zou bouwen op Titan zou het waarschijnlijk weken op rij standhouden dankzij de elektrostatische eigenschappen (van de korrels, red.),” vertelt onderzoeker Josef Dufek. “Elk ruimtevaartuig dat in een gebied met korrelachtig materiaal landt, zal moeilijk schoon kunnen blijven.” Je kunt zo’n ruimtevaartuig in zo’n situatie volgens Dufek vergelijken met een kat die je in een doos met kleine stukjes piepschuim laat zakken: zoals het piepschuim aan de kat blijft hangen, blijven de korrels op Titan aan het ruimtevaartuig plakken.

WIST JE DAT… …de meren op Titan lijken te bubbelen

Zandduintjes

Als het zand op Titan inderdaad elektrisch geladen is, kan dat wellicht de richting van de zandduintjes op de maan verklaren. De winden op Titan waaien van oost naar west, maar de zandduinen (die soms wel 91 meter hoog zijn) lijken in de tegenovergestelde richting te ontstaan. Volgens Dufek zijn de korreltjes zo plakkerig dat alleen krachtige winden ze kunnen verplaatsen. “De huidige winden zijn niet krachtig genoeg om de duintjes vorm te geven.”

Het onderzoek verandert de kijk op Titan, een hemellichaam dat in veel opzichten op de aarde lijkt. “Landvormen worden beïnvloed door krachten die tegen onze intuïtie ingaan, omdat deze krachten op aarde niet zo belangrijk zijn. Titan is een vreemde, elektrostatische, plakkerige wereld.”