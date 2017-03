Nog nooit zagen satellieten zo weinig – een schamele 2,13 miljoen vierkante kilometer – zee-ijs rond Antarctica drijven.

Het zee-ijs rond Antarctica brak op 13 februari reeds alle records. Toen lag er slechts 2,29 miljoen vierkante kilometer ijs. Daarmee is het oude record – gevestigd op 27 februari 1997 – verpulverd. Inmiddels zijn we natuurlijk alweer een eindje verder en is de hoeveelheid zee-ijs nog verder afgenomen. Eind februari lag er zo’n 2,13 miljoen vierkante kilometer zee-ijs, zo blijkt uit gegevens van het National Snow and Ice Data Center.

Fluctuaties

Het nieuwe record is niet direct reden tot zorg. De omvang van het zee-ijs rond Antarctica fluctueert nu eenmaal sterk. Nog maar een paar jaar geleden werden er bijvoorbeeld recordbrekend grote hoeveelheden zee-ijs gemeten.

Noordpool

Anders is het op de Noordpool waar de trend op lange termijn niet gedomineerd wordt door natuurlijke fluctuaties. Ook daar werden in februari records verpulverd. In de maand februari lag er gemiddeld 14,28 miljoen vierkante kilometer zee-ijs op de Noordelijke IJszee. Nog niet eerder zagen satellieten in een februarimaand zo weinig zee-ijs op de Arctische wateren rusten. In de februarimaand van 2017 lag er maar liefst 40.000 vierkante kilometer minder zee-ijs dan in de vorige recordbrekende februari-maand: februari 2016. De omvang van het zee-ijs in februari 2017 duikt daarnaast 1,18 miljoen vierkante kilometer onder de gemiddelde omvang die in de februarimaanden van 1981 tot en met 2010 werd gemeten.

Het is allemaal toe te schrijven aan hoge temperaturen waar het Noordpoolgebied nu al het grootste deel van de winter mee te maken heeft. De hoge luchttemperaturen die eerder boven de Barentszee en Karazee zijn gemeten, zijn in februari wel iets gedaald, maar liggen nog altijd zo’n 4 tot 5 graden Celsius hoger dan gemiddeld.