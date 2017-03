Satellietbeelden lijken te suggereren dat iemand het zee-ijs voor de kust van Antarctica van een groen verfje heeft voorzien.

De groene gloed is echter niet het werk van mensenhanden, maar het resultaat van fytoplankton. Deze microscopisch kleine zeeplantjes – ook wel micro-algen genoemd – gedijen normaliter met name prima in de Antarctische wateren gedurende de zomer. Het zee-ijs trekt zich dan terug en er is voldoende zonlicht, een belangrijke vereiste voor deze mariene plantjes die aan fotosynthese doen. Deze beelden bewijzen echter dat fytoplankton, onder de juiste omstandigheden, ook in de herfst – die net op het zuidelijk halfrond is ingevallen – kan floreren.

Groene gloed

Op de foto zien we Granite Harbour, een inham in de nabijheid van de Rosszee. De micro-algen lijken vast te zitten in net gevormd zee-ijs dat hierdoor een groene gloed krijgt.

De omstandigheden

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers fytoplankton in de herfst voor de kust van Antarctica zien floreren. in het najaar van 2015 was het ook raak. Of de micro-algen tijdens het najaar floreren, is van een aantal factoren afhankelijk: de wind, zonlicht en de beschikbaarheid van voedingsstoffen. Ook het zee-ijs lijkt van invloed te zijn op de kansen van fytoplankton in de herfst. Zo vermoeden onderzoekers dat het succesvolle najaar van het fytoplankton dit jaar mede mogelijk gemaakt wordt door het feit dat er eerder dit jaar weinig zee-ijs aan de kust van Antarctica vastzat. Daar zou het fytoplankton van profiteren.

Fytoplankton speelt een belangrijke rol in de Zuidelijke Oceaan. Het is een belangrijke bron van voedsel voor zoöplankton, vissen en andere dieren die in het water leven. Hoewel fytoplankton regelmatig zeer overvloedig rond Antarctica wordt aangetroffen – zo overvloedig dat we de micro-algen zelfs vanuit de ruimte kunnen zien – hebben onderzoekers nog veel vragen over hoe het zich in de herfst in de Antarctische wateren weet te redden. Een interessante vraag is bijvoorbeeld wat er van de micro-algen terechtkomt als ze in het zee-ijs vast komen ze zitten. Gaan ze in een soort winterslaap? En zoja, waar komen ze dan na de winter terecht?