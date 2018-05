Hij overleefde de eerste stadia van de eruptie, maar werd uiteindelijk verpletterd door een rondslingerend rotsblok.

Archeologen ontdekten de resten van de man in het wereldberoemde Pompeii: de Romeinse stad die in 79 na Christus door een uitbarsting van de Vesuvius werd weggevaagd. Afgaand op de eerste observaties gaan de onderzoekers ervan uit dat de man de eerste stadia van de gewelddadige uitbarsting wist te overleven en zijn toevlucht zocht op de eerste verdieping van een gebouw. En daar werd hij uiteindelijk geraakt door een enorm rotsblok – mogelijk gaat het om een deurstijl – die zijn bovenlichaam verpletterde.

Volgens de archeologen was het overigens niet dit rotsblok dat de man fataal werd. Hij zou daarvoor al zijn overleden door toedoen van de pyroclastische stroom – een golf bestaande uit vaste of half vloeibare lava, gas, rotsen en as – die hem op de eerste verdieping van het gebouw overspoelde en naar achteren wierp.

Botinfectie

Onderzoek suggereert dat de man de dertig al gepasseerd was. Ook denken de archeologen wel te kunnen verklaren waarom hij zijn toevlucht zocht in een gebouw in Pompeii en niet probeerde om de stad te ontvluchten. Zo zijn er aanwijzingen gevonden dat hij leed aan een botinfectie, waardoor hij lastig kon lopen.

Nog regelmatig worden in Pompeii opmerkelijke ontdekkingen gedaan. Zo troffen de onderzoekers recent nog een waarschijnlijk in die tijd zeer waardevol paard aan dat de vulkaanuitbarsting niet overleefde.