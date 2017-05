De tuin is bijna 4000 jaar oud en moet verschillende soorten planten hebben gehuisvest.

De tuin bevindt zich in een open binnenplaats die hoort bij een tombe in het oude Thebe (tegenwoordig: Luxor). De tombe en tuin zijn in de tijd van het Middenrijk (een periode die loopt van ongeveer 2040 tot 1783 voor Christus) aangelegd.

De tuin

De tuin is ongeveer 3 bij 2 meter groot en opgedeeld in vierkantjes die elk ongeveer dertig centimeter groot zijn. Het lijkt erop dat elk vierkantje een andere soort plant herbergde. In het midden van de tuin zijn twee verhoogde plekken gecreëerd. Mogelijk stond hier een kleine boom of struik.

Offer

In één van de hoeken van de graftuin hebben archeologen de resten van een oude, kleine boom teruggevonden. Naast de wortels troffen ze er ook een 30 centimeter hoge stam aan. Naast de boom lag een schaal met daarin dadels en ander fruit. Mogelijk zijn die als een offer neergelegd.

Unieke vondst

De graftuin is een unieke vondst. Eerder zijn op de wanden van tombes uit de tijd van het Middenrijk wel afbeeldingen van kleine, vierkante tuinen met daarnaast enkele bomen, teruggevonden. Maar nog niet eerder hebben onderzoekers ook echt zo’n graftuin uit het Middenrijk opgegraven. De ontdekking bevestigt dat dit aspect van de Egyptische cultuur en religie – dat we tot voor kort alleen kenden van plaatjes – echt werd toegepast. De onderzoekers vermoeden dat de graftuin een symbolische betekenis had en een rol speelde in de rituelen rondom de begrafenis.

Naast de tuin hebben de onderzoekers nabij de ingang van de tombe ook een klein kapelletje teruggevonden. Het kapelletje bevat drie stelae. De stelae zouden rond 1800 voor Christus zijn vervaardigd. De ene stele noemt verschillende Egyptische goden, waaronder Osiris. De andere twee noemen de namen van mensen: Renefseneb en Khemenit.