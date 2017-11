Wereldwijd zouden er nog maar zo’n 5000 in het wild rondlopen.

Na een zwangerschap van vijftien maanden heeft de zwarte neushoorn Bakhita – woonachtig in de Taronga Western Plains Zoo – op 31 oktober een gezond jong op de wereld gezet. Dat heeft de dierentuin bekend gemaakt. Het is een jongetje en hij weegt tussen de 35 en 40 kilo.

Opwindend

Het is de tweede zwarte neushoorn die dit jaar in de dierentuin het levenslicht ziet. “Elke geboorte is speciaal, maar twee zwarte neushoorn-kalfjes geboren zien worden in één jaar is met name opwindend,” stelt Scott Smith, verzorger van de zwarte neushoorns.

In Azië wordt de hoorn van de zwarte neushoorn vermalen en in medicamenten verwerkt. Daarnaast worden van de hoorns soms ook dolken gemaakt (die in het Midden-Oosten weer als statussymbool dienen). Wat ook niet helpt, is dat het leefgebied van de zwarte neushoorn langzaam aan vernietigd wordt, waardoor deze steeds minder ruimte en voedsel tot zijn beschikking heeft. De stroperij blijft echter de grootste reden tot zorg, met name omdat er sinds een aantal jaar weer intensiever op de zwarte neushoorns gejaagd wordt.

Zimbabwe

De dierentuin waarin Smith werkt, kreeg in 1994 zes zwarte neushoorns van Zimbabwe om mee te gaan fokken. En inmiddels zijn er al veertien zwarte neushoorns in de dierentuin geboren. Toch blijft elke zwarte neushoorn die het levenslicht ziet, ontzettend bijzonder én belangrijk. Tussen 1970 en 1995 is het aantal zwarte neushoorns teruggelopen van 65.000 naar minder dan 2000. Inmiddels zouden er wereldwijd weer ongeveer 5000 in het wild rondlopen, maar het gevaar is nog niet geweken: nog altijd wordt er intensief op de zwarte neushoorn gejaagd (met name vanwege zijn hoorn, zie kader). Deskundigen verwachten dan ook dat de neushoorn – als er niets veranderen gaat – op korte termijn (binnen 20 jaar) uitsterft.

Beschermen

Om dat te voorkomen, worden op dit moment verschillende maatregelen genomen. Zo wordt gepoogd het leefgebied van de zwarte neushoorn te beschermen en de stroperij tegen te gaan. Ook de fokprogramma’s zoals in de Australische dierentuin kunnen helpen: op termijn kunnen zwarte neushoorns die hier geboren worden, wellicht uitgezet worden in beschermde reservaten.

Het kalfje dat nu geboren is, zal dat waarschijnlijk niet meemaken. Het dier wordt nu al vertrouwd gemaakt met de verzorgers: als er een band is tussen de neushoorn en de verzorgers is het ook gemakkelijker om later met de neushoorn – als hij groot en sterk is – te werken, zo vertelt Scott. Want de neushoorn weeg nu nog zo’n 35 kilo, maar kan uiteindelijk een gewicht van rond de 1000 kilo bereiken. De eerste maanden wordt de neushoorn door zijn moeder gevoed: vanaf drie maanden zal hij vast voedsel (in de vorm van bladeren) gaan eten. En gaandeweg zal hij ook de prachtige hoorns – die voor zijn soortgenoten in het wild eerder een vloek dan een zegen zijn – verkrijgen. Deze zullen binnenkort beginnen te groeien en elke maand tot een centimeter langer worden.