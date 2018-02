Tegen 2100 kunnen we wel eens te maken hebben met een zeespiegelstijging van 10 millimeter per jaar!

Dat stellen Amerikaanse onderzoekers nadat ze zich over satellietgegevens bogen die over een periode van 25 jaar zijn verzameld en een beeld geven van de zeespiegelstijging wereldwijd. De gegevens laten duidelijk zien dat de zeespiegel niet elk jaar ongeveer 3 millimeter stijgt. In plaats daarvan blijkt de zeespiegel elk jaar een beetje harder te stijgen. Dat is te lezen in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Harder

Afgaand op de satellietgegevens stijgt de zeespiegel elk jaar 0,08 millimeter harder dan het jaar ervoor. Die 0,08 millimeter komt dus nog bovenop de 3 millimeter die de zeespiegel sowieso elk jaar stijgt.

Verontrustend

De resultaten zijn verontrustend. Want als deze versnelling standhoudt, kunnen we tegen het jaar 2100 wel eens met een jaarlijkse zeespiegelstijging van 10 millimeter of meer te maken hebben. Het betekent bovendien dat de totale zeespiegelstijging veel hoger uit zal vallen dan gedacht. “Deze versnelling – die voornamelijk veroorzaakt wordt door het versneld smelten van ijs op Groenland en Antarctica – kan de totale zeespiegelstijging die voor 2100 voorspeld wordt door projecties die uitgaan van een constante stijging, verdubbelen: naar meer dan 60 cm in plaats van 30 cm,” aldus onderzoeker Steve Nerem. “En dit is vrijwel zeker nog een conservatieve schatting. Onze extrapolatie gaat ervan uit dat de zeespiegel in de toekomst blijft veranderen zoals deze de afgelopen 25 jaar is veranderd. Met het oog op de grote veranderingen die we vandaag de dag op de ijskappen zien, is dat niet waarschijnlijk.”

Zeespiegelstijging

Door een toename van broeikasgassen in de atmosfeer stijgt de temperatuur van de lucht en het water en dat is op twee manier van invloed op de zeespiegel. Allereerst zet warmer water uit, waardoor de zeespiegel stijgt. Deze expansie is vernatwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale zeespiegelstijging (ongeveer 7 centimeter) in de afgelopen 25 jaar. Daarnaast zorgen hogere temperaturen ervoor dat ijskappen en gletsjers smelten en dat smeltwater belandt in zee, waardoor de wereldwijde zeespiegel ook stijgt.

De onderzoekers zetten hun studie voort. Naarmate satellieten de aarde langer in de gaten houden, wordt de dataset groter en kunnen er steeds nauwkeurigere conclusies worden getrokken. Tevens zal er in de toekomst geprobeerd worden om op basis van de satellietgegevens conclusies te trekken over regionale zeespiegelstijging, zodat beter voorspeld kan worden welke impact de stijgende zeespiegel op een specifiek gebied heeft. Dat is werkelijk waardevolle informatie, omdat overheden deze kunnen gebruiken om gebieden te beschermen tegen het water of – in het ergste geval – tijdig te ontruimen.