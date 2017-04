In het graf zijn tevens verschillende sarcofagen, houten maskers en meer dan 1000 oesjabti’s gevonden.

Archeologen deden de ontdekking op de westoever van Luxor. De tombe – die stamt uit de achttiende dynastie -behoorde oorspronkelijk toe aan een edelman die Userhat heette. Hij zou als rechter werkzaam zijn geweest.

Ten tijde van de 21e dynastie werden nog meer mummies in het graf bijgezet. In totaal zijn er nu zo’n acht mummies in het graf teruggevonden.

Beeldjes

Naast de mummies herbergt de tombe ook heel wat grafschatten. zo zijn er meer dan 1000 oesjabti’s teruggevonden. Dit zijn beeldjes die de overledene meenam in zijn graf: zij moesten in het dodenrijk werk voor de overledene verrichten. Sommige van de beeldjes zijn gemaakt van hout. Maar er zijn ook terracotta oesjabti’s en oesjabti’s van Egyptisch faience teruggevonden.

Potten en maskers

Naast de beeldjes zijn ook van klei gemaakte potten in allerlei vormen en groottes teruggevonden. Tevens troffen de archeologen houten maskers en een zeer goed bewaard gebleven en met allerlei kleuren versierde houten kist aan.

Mogelijk worden in het graf nog meer ontdekkingen gedaan. Het Minsterie van Oudheden laat weten nog steeds bezig te zijn met onderzoek in één van de kamers die de tombe rijk is.