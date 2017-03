Velen dachten dat de Nieuw-Guinea Higland Wild Dog in het wild was uitgestorven. Onterecht, zo blijkt nu.

In Nieuw-Guinea hebben onderzoekers namelijk zeker vijftien wilde exemplaren ontdekt. Het is voor het eerst in meer dan vijftig jaar dat de soort weer in het wild is gespot.

De expeditie

Na bijna 3,5 jaar voorbereiding trokken onderzoekers van de universiteit van Papoea vorig jaar het afgelegen berggebied van Nieuw-Guinea in. Er gingen verhalen dat in dit gebied Nieuw-Guinea Highland Wild Dogs (NGHWD) te vinden waren en de onderzoekers hoopten die verhalen te kunnen bevestigen. Lang leek het erop dat de onderzoekers van een koude kermis thuis zouden komen: pas aan het eind van de expeditie vonden ze de eerste aanwijzingen dat de hondachtigen hier nog leefden.

Foto’s

Eerst troffen de onderzoekers enkele pootafdrukken aan die van de hondachtigen leken te zijn. Maar al snel hadden ze meer geluk en lukte het ze zelfs om de hondachtigen te fotograferen. Bijzonder, want het is al meer dan 50 jaar geleden dat deze – inmiddels verloren gewaande – hondachtige op de gevoelige plaat was vastgelegd.

De populatie

In totaal maakten de onderzoekers meer dan 100 foto’s van wat een gezonde populatie NGHWD’s lijkt te zijn. De populatie bestaat uit zeker vijftien exemplaren, waaronder mannetjes, vrouwtjes en vrouwtjes met jongen die tussen de 3 en 5 maanden oud waren. De hondachtigen leven in een geïsoleerd gebied dat zo’n 3700 tot 4600 meter boven de zeespiegel ligt.

De Nieuw-Guinea Highland Wild Dog is de zeldzaamste hondachtige op aarde. Tot voor kort dachten onderzoekers dat er nog maar 200 tot 300 exemplaren van in leven waren. En al die individuen leefden in gevangenschap. Daar kunnen we nu dus zeker vijftien wilde exemplaren bij optellen.