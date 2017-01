Een vuurrode wiervis is voor het eerst gefotografeerd in zijn natuurlijke habitat. Het is de eerste nieuwe wiervis die in 150 jaar is ontdekt.

Een wiervis is een soort misvormd zeepaardje. Het dier heeft bladvormige aanhangsels op zijn lichaam en is daarnaast uitgerust met vreemd gevormde beenplaten. De nieuwe soort (Phyllopteryx dewysea) ziet er echter anders uit dan zijn directe familieleden.

Het rode exemplaar leeft diep onder het wateroppervlak. Dit is een reden waarom het zeepaardje nu pas ontdekt is. De Phyllopteryx dewysea is zo rood, omdat de kleur rood in diepe wateren beter wordt geabsorbeerd. Rood is dus eigenlijk een soort camouflagekleur, waardoor de wiervis opgaat in de omgeving en minder makkelijk te spotten is voor roofdieren.

Gefilmd

Amerikaanse en Australische wetenschappers vonden twee rode wiervissen voor de kust van West-Australië. Een onderwaterrobot filmde twee exemplaren op een diepte van vijftig meter. Hierdoor is er nu dertig minuten beeldmateriaal, waardoor onderzoekers meer weten over de anatomie, leefomgeving en het gedrag van de wiervis.

Geen bladvormige aanhangsels

Opvallend genoeg heeft de rode wiervis geen bladvormige aanhangsels, zoals andere wiervissen. Lange tijd gingen wetenschappers ervan uit dat alle wiervissen bladvormige aanhangsels hebben, maar dat is dus niet zo. Andere wiervissoorten gebruiken de bladvormige aanhangsels als camouflage, wanneer ze zich verbergen in het zeewier.

Krulstaart

Een andere opvallende ontdekking is dat de rode wiervis een krul aan het einde van zijn staart heeft. Dit is vergelijkbaar met de krulstaart die zeepaarden hebben. Mogelijk gebruikt de rode wiervis de krulstaart om objecten vast te houden.

Beschermde diersoort

De onderzoekers adviseren dat de rode wiervis zo snel mogelijk beschermd moet worden. Anders kan het dier wel eens slachtoffer worden van overbevissing.