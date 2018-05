Maar ‘besloot’ om niet te remmen.

Dat blijkt uit een voorlopig rapport van de National Transportation Safety Board (NTSB) dat gisteren is verschenen.

Het ongeluk

In maart vond het eerste dodelijke ongeval met een zelfrijdende auto plaats. Een zelfrijdende auto van Uber rijdt in op een vrouw die in het donker de weg oversteekt. Beelden van de aanrijding – die recent door de politie zijn vrijgegeven, zie hieronder – onthullen dat de auto geen moment remt.

Speculaties

Het ongeluk leidt tot een hoop speculaties. Want hoe kan deze auto – uitgerust met tal van sensoren – de vrouw over het hoofd hebben gezien? In het nieuwe rapport komt NTSB met een opmerkelijk antwoord: de sensoren van de auto hebben de vrouw wel opgemerkt, maar vervolgens heeft de auto ‘besloten’ om niets met die informatie te doen.

Noodstop

In het rapport staat precies beschreven wat er in aanloop naar het ongeval aan boord van de auto gebeurde. De zelfrijdende auto – die een snelheid had van bijna 70 kilometer per uur – merkt de overstekende vrouw zes seconden voor de botsing op. Pas 1,3 seconden voor de botsing besluit het systeem dan toch dat een noodstop noodzakelijk is. Maar het kan vervolgens geen noodstop maken, omdat die optie is uitgeschakeld.

Grillig gedrag

Dat lijkt misschien vreemd, maar dat laatste was een bewuste keuze van Uber. Wanneer de auto zelfstandig rijdt, wordt de mogelijkheid om een noodstop te maken uitgeschakeld, omdat de auto anders – in de woorden van de NTSB – “grillig gedrag” gaat vertonen. Je moet je voorstellen dat de zelfrijdende auto is uitgerust met tal van sensoren die alles in de directe omgeving opmerken. Dus ook een stuk karton dat op de weg ligt of een plastic tasje dat voor de auto waait. De auto kan niet direct onderscheid maken tussen zo’n plastic tasje en een kind dat plots oversteekt en zou daardoor veel vaker dan eigenlijk nodig is de noodrem hanteren. Het resultaat: de auto gaat met horten en stoten rijden. Om dat te voorkomen, schakelt Uber de noodrem als de auto autonoom rijdt, dus uit. Het bedrijf dacht zich dat te kunnen permitteren, omdat er ook altijd een operator aan boord van de auto zit die – als het echt nodig is – toch kan remmen. Maar dat gebeurde dus ook niet. “Het systeem is niet ontworpen om de operator te waarschuwen,” merkt de NTSB fijntjes op.

Vervolgonderzoek

In het rapport wordt verder nog niet met een beschuldigend vingertje in de richting van één van de betrokken partijen gewezen. Dat komt ongetwijfeld in een later stadium. De NTSB benadrukt dat het onderzoek nog in volle gang is; er wordt nog steeds informatie verzameld over het zelfrijdende systeem, de operator en voetganger.

Voorlopige conclusies

Voor nu kan wel geconcludeerd worden dat het zelfrijdende systeem normaal functioneerde op het moment van de botsing. De bestuurder heeft verder verklaard dat ze het systeem continu monitorde en niet met haar telefoon bezig was. De NTSB probeert dat laatste nu te bevestigen. Onderzoek naar het slachtoffer wijst uit dat ze de weg overstak op een plek waar geen verlichting was. Haar fiets had geen reflectoren aan de zijkant.

Over het ongeluk is het laatste woord zeker nog niet gezegd. En het lijkt heel aannemelijk dat de kwestie grote gevolgen zal hebben voor alle bedrijven die aan zelfrijdende auto’s werken. Zo vragen velen zich momenteel af of het wel wenselijk is dat deze auto’s op de openbare weg getest worden.