Een zelfrijdende auto van Uber heeft in Arizona een voetganger aangereden.

Het is niet voor het eerst dat een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt, maar het is voor zover wij weten wel voor het eerst dat zo’n ongeluk een dodelijke afloop kent. Het gebeurde allemaal in Tempe (Arizona), waar Uber zijn zelfrijdende auto testte. Uber heeft het testprogramma in reactie op het ongeluk onmiddellijk stilgelegd.

Nog veel onduidelijk

De toedracht van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk. Wel weten we dat de auto op het moment van het ongeval zelf reed, maar dat er tevens een mens in de auto aanwezig was om – indien nodig – in te grijpen. Verder heeft de politie bekend gemaakt dat het slachtoffer de weg overstak en daarbij net buiten het zebrapad liep.

Kritischer

Het ongeluk kan wel eens verstrekkende gevolgen hebben voor de toekomst van de zelfrijdende auto, zo stelt professor Hussein Dia, verbonden aan Swinburne University of Technology en verder niet betrokken bij het testprogramma van Uber. “Dit is een tragische gebeurtenis en het is een keerpunt in de discussie over het testen van autonome voertuigen in een stedelijke omgeving (…) De vraag zal gesteld worden of autonome voertuigen op openbare wegen getest moeten worden. En nog belangrijker: de hoofdvraag zal zijn of overheden bedrijven in staat moeten stellen hun zelfrijdende auto’s in de echte wereld te testen. Niet alle zelfrijdende software bevindt zich in hetzelfde stadium van ontwikkeling. Sommige bedrijven testen de zelfrijdende software al jaren en hun algoritmes zijn veel verder ontwikkeld dan die van andere. Er moet beter gekeken worden naar de onderliggende kunstmatig intelligente systemen alvorens autonome voertuigen op de openbare weg worden toegestaan.”

Zebrapad

Wat Dia bovendien zorgen baart, is de opmerking van de politie dat het slachtoffer net buiten het zebrapad liep. Hij wijst erop dat net buiten het zebrapad lopen geen reden is om iemand aan te rijden en dat “bedrijven die dergelijke tests met zelfrijdende auto’s uitvoeren dit niet mogen gebruiken om zich in te dekken.”

Centraal overheidsorgaan

Ook professor Toby Walsh, eveneens niet betrokken bij Uber, vindt dat overheden de bedrijven die zelfrijdende auto’s ontwikkelen meer op de huid moeten zitten. “We kunnen en moeten meer doen om de overgang naar zelfrijdende auto’s soepel te laten verlopen. Zo zou er bijvoorbeeld een centraal overheidsorgaan moeten zijn – net zoals dat er voor ongelukken in de luchtvaart is – dat onderzoek doet naar ongevallen en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden, deelt met allen die zelfrijdende auto’s maken en gebruiken. Het zou geen wedstrijd moeten zijn waarin niemand met elkaar praat.”

Voordelen

Dat dit ongeluk gevolgen zal hebben, staat buiten kijf. Maar Walsh hoopt dat het niet leidt tot een verminderd vertrouwen in de zelfrijdende auto. “We moeten niet vergeten welke voordelen autonome auto’s – die uiteindelijk veel veiliger zullen zijn – met zich meebrengen. We moeten deze ene dode zetten tegenover de tien doden die elke dag in de VS vallen door toedoen van menselijke bestuurders.”

Voor nu herinnert het ongeval ons eraan dat de zelfrijdende auto nog lang niet perfect is. En we moeten er ook rekening mee houden dat deze dat nooit wordt, zo benadrukt professor Michael Milford, eveneens niet werkzaam bij Uber: “Er zijn zo af en toe situaties waarin het bijna onmogelijk is voor een auto – of deze nu door een mens bestuurd wordt of niet – om een goede beslissing te maken.”