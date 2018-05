Hoe dat mogelijk is, was jarenlang een mysterie. Maar onderzoekers zijn eruit!

De Toren van Pisa is beroemd vanwege het feit dat deze zo’n vier meter uit het lood staat. Jaarlijks maken duizenden toeristen er foto’s waarop ze de schuine toren voor omvallen dreigen te behoeden. En het moet worden toegegeven: de toren lijkt weinig stabiel. In de vorige eeuw werd er zelfs een reddingsoperatie op touw gezet om de toren voor omvallen te behoeden. Met dat alles in het achterhoofd is het best vreemd dat deze toren sinds 1280 al zo’n vier zware aardbevingen heeft weten te overleven. Hoe kan dat toch?

Een internationaal team van onderzoekers heeft dat nu uitgezocht. Ze bogen zich daartoe onder meer over seismologische en bouwtechnische gegevens. En uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat de Toren van Pisa stand houdt dankzij een fenomeen dat ze Dynamic Soil-Structure Interaction (DSSI) noemen. Het komt er op neer dat een unieke interactie tussen de ondergrond en de manier waarop de Toren van Pisa gebouwd is, ervoor zorgt dat deze tijdens een beving niet omrolt.

De hoogte en ‘stijfheid’ van de toren zorgt er in combinatie van de zachte ondergrond voor dat trillingen die tijdens een beving ontstaan substantieel veranderen waardoor de toren niet meebeweegt met de ondergrond. “Ironisch genoeg heeft de grond die ten grondslag ligt aan de instabiliteit en de toren op het randje van instorten bracht, de toren geholpen om de bevingen te overleven,” concludeert onderzoeker George Mylonakis.