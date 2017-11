Dit betekent dat er hoogstwaarschijnlijk geen enkele plek in de oceaan meer vrij is van vervuiling door de mens.

Plastic bereikt niet alleen de diepste kloven van onze oceanen, maar wordt ook ingeslikt door de dieren die daar leven. Dat wijst nieuw onderzoek uit onder leiding van dr. Alan Jamieson van de Universiteit van Newcastle. Het team testte monsters van dieren uit de zes diepste plekken op aarde.

Diepzee-lander

Het team gebruikte voor dit onderzoek diepzee-‘landers’. Dit apparaat maakt een vrijeval totdat hij op de bodem van de oceaan beland. Daar neemt hij monsters en voert een aantal monitoringsopdrachten uit. Negentig individuele dieren werden er nader onderzocht. De helft van de dieren die leven in de Nieuwe Hebriden-trog bleken synthetische vezels en plastic in hun maag te hebben. De onderzochte dieren uit de Marianantrog – de diepste plek van de hele oceaan – bleken zelfs allemaal plastic te hebben ingeslikt.

Plastic

Naar schatting zit er zo’n 300 miljoen ton plastic in de oceanen. Vijf biljoen stukken plastic die bij elkaar zo’n 250.000 ton wegen, dobbert op dit moment op het zeeoppervlak. Uiteindelijk zal dit aan wal spoelen of naar de diepzee zinken. “Zodra deze kunststoffen de zeebodem bereiken, kan het simpelweg nergens anders meer naartoe,” zegt Jamieson. “Hier zal het dus in grote hoeveelheden ophopen.”

“Dat we zelfs plasticvezels aantonen in dieren die op bijna 11 kilometer diepte leven toont de enorme omvang van het probleem”

Zeedieren

En dit heeft een nadelig gevolg voor de dieren die daar leven. “Diepzeedieren zijn afhankelijk van voedsel dat vanaf het oppervlak naar beneden komt,” legt Jamieson uit. “Maar dit brengt schadelijke componenten met zich mee, zoals plastic en verontreinigende stoffen. De organismen die de diepste plekken van de oceaan bewonen hebben zich goed aangepast aan de omgeving en zijn gewend om met weinig voedsel te overleven. Zij zullen vaak vrijwel alles eten wat hun kant op komt.”

Volgens de onderzoekers zijn de bevindingen erg verontrustend. “Dat we zelfs plasticvezels aantonen in dieren die op bijna 11 kilometer diepte leven toont de enorme omvang van het probleem,” zegt Jamieson. “Ook het aantal gebieden waarin we het plastic aantroffen en de duizenden kilometers tussen deze gebieden in laat zien dat het een wereldwijd probleem is.”