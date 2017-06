Zes van de zeven planeten in het planetaire systeem van TRAPPIST-1 hebben een aardachtige samenstelling. Dit concluderen wetenschappers op basis van duizenden simulaties van de planetenbanen.

TRAPPIST-1f is de enige planeet die anders is dan de rest. Deze exoplaneet bestaat voor 25 procent uit water. Dit is bijzonder, omdat de planeet ongeveer even groot is als de aarde, maar wel iets lichter is dan onze wereld. Omdat TRAPPIST-1f zo groot is, zorgt de luchtdruk ervoor dat water in stoom verandert. Vandaar dat het waarschijnlijk te warm is voor leven zoals we dat op aarde kennen.

“Het doel van de zoektocht naar exoplaneten is om planeten te vinden die lijken op de aarde en wellicht leefbaar zijn”, zegt onderzoeker Billy Quarles van de universiteit van Oklahoma. “Al duizenden jaren zoeken astronomen naar buitenaardse werelden waar leven mogelijk is.”

TRAPPIST-1 is een interessant systeem op zo’n veertig lichtjaar van de aarde. Het bestaat uit een moederster en zeven planeten die qua grootte vergelijkbaar zijn met de aarde. Zeker drie van deze planeten bevinden zich in de leefbare zone (en kunnen in theorie dus vloeibaar water herbergen).

De simulaties van Quarles laten zien dat zes van de zeven exoplaneten wel aardachtig zijn. Dit betekent dat ze grotendeels uit steen bestaan, net als onze planeet. De beste kandidaat voor leven is TRAPPIST-1e. En omdat de planeten zo dicht bij elkaar staan, kunnen eventuele levensvormen zich in theorie gemakkelijk van de ene naar de andere planeet begeven.