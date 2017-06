De meteoriet landde in januari op een schuurtje in de buurt van Broek in Waterland.

Dat liep voor het schuurtje in kwestie wat slechter af. Een dakpan en latjes eronder zijn door de meteoriet verbrijzeld. Dat is niet zo gek: de steen is namelijk met de snelheid van een hogesnelheidstrein op het schuurtje neergekomen.

Planetoïdengordel

De steenmeteoriet is op 11 januari op aarde geland. De meteoriet is zo’n 500 gram zwaar. Waarschijnlijk is de meteoriet afkomstig uit de planetoïdengordel (te vinden tussen Jupiter en Mars). In dit deel van ons zonnestelsel zweeft veel ruimtepuin dat soms uit zijn baan raakt door een botsing en vervolgens – na wat omzwervingen – op aarde terecht kan komen.

Bijzonder

Dat zo’n steen vervolgens in Nederland wordt gevonden, is best bijzonder. De afgelopen 200 jaar zijn – als we deze meteoriet meerekenen – maar zes ruimtestenen teruggevonden. Dat wil niet zeggen dat meteorieten maar zelden in Nederland landen: naar schatting komt er elke 3 tot 4 jaar een meteoriet van deze omvang in ons kikkerlandje terecht. Slechts een fractie daarvan wordt echter ook daadwerkelijk teruggevonden. Het was dan ook – tot dit exemplaar in januari van dit jaar door het dak van een schuurtje stuiterde – alweer 20 jaar geleden dat in Nederland een meteoriet was teruggevonden.

Onderzoekers zijn in hun nopjes met de ontdekking van de meteoriet in Broek in Waterland. “Dit soort meteorieten geeft ons informatie over het begin van het zonnestelsel, 4,5 miljard jaar geleden,” vertelt onderzoeker Leo Kriegsman. “Op aarde bestaan geen stenen van deze ouderdom.”