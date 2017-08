De planetoïde 2012 TC4 schiet over twee maanden rakelings langs de aarde. Op 12 oktober bedraagt de afstand tussen dit object en onze planeet slechts 44.000 kilometer.

2012 TC4 is al in 2012 ontdekt door het Pan-STARRS observatorium op Hawaï, maar is nu opnieuw gevonden door ESO’s Very Large Telescope in Chili. In 2012 scheerde de asteroïde op een afstand van zo’n 96.000 kilometer langs de aarde. Astronomen wisten in dat jaar al dat de planetoïde in oktober 2017 opnieuw in de buurt van de aarde zou komen, maar slaagden er niet in om de exacte route in kaart te brengen. Logisch ook, want een ruimtesteentje met een doorsnee van zestien meter is lastig te volgen.

Omdat de afstand tot 2012 TC4 in oktober slechts 44.000 kilometer is, hopen astronomen meer te weten te komen over het object. Wellicht lukt het om informatie te verzamelen over de samenstelling van de planetoïde.

Stel dat 2012 TC4 in de toekomst in botsing komt met de aarde, dan vormt dit gelukkig geen groot gevaar voor de mensheid. In 2013 verbrandde er een twintig meter grote planetoïde boven het Russische Tsjeljabinsk. Wetenschappers vermoeden dat 4000 tot 6000 kilo puin van de meteoriet het aardoppervlak haalde. Wanneer planetoïde 2012 TC4 ooit in de atmosfeer terechtkomt, dan is het effect ongeveer gelijk.